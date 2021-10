Le premier correctif de Back 4 Blood fait en sorte que vous ne rencontriez pas constamment des zombies spéciaux

Cela ne fait que quelques jours que Retour 4 Sang publié, et le développeur Turtle Rock répond déjà à certaines des préoccupations les plus courantes. Le premier correctif du jeu, publié du jour au lendemain, cible spécifiquement le taux d’apparition de zombies spéciaux et apporte quelques modifications au mode Swarm PvP.

Tout d’abord, lorsque vous jouez à la campagne, vous avez peut-être remarqué que le jeu peut parfois vous lancer de nombreux zombies spéciaux aléatoires, souvent en même temps. C’était un problème dans les différentes difficultés, provoquant un pic de difficulté soudain.

Le correctif réduit le taux d’apparition des zombies spéciaux en itinérance dans les trois niveaux de difficulté. « Il s’agit d’une tentative de répondre à certaines des préoccupations concernant les défis présentés par certaines difficultés », a déclaré le développeur.

Le taux de gain des points de ravitaillement est un autre domaine abordé par le correctif, en particulier pour Blue Dog Hollow: The Sound of Thunder sur les répétitions de niveau.

Le reste des changements s’attaque à quelques déséquilibres dans le mode Swarm, que nous avons inclus ci-dessous avec les ajustements de la campagne. Tous ces changements sont déjà en ligne et ne nécessitent pas de téléchargement de correctif car ils sont effectués côté serveur.

Campagne

Le taux d’apparition spéciale d’itinérance a diminué dans toutes les difficultés. Ajustement des taux de gain de points de ravitaillement pour Blue Dog Hollow: The Sound of Thunder afin de mieux tenir compte des répétitions de niveau.

Essaim

Santé max des Bruisers réduite à 800 au lieu de 850. Dégâts des Bruisers réduits à 15 au lieu de 20. Délai de Bruiser Burst à 3 au lieu de 2,65. Le multiplicateur de Bruiser Weakspot est passé de 1,5 à 1,65. Dégâts de Tallboy augmentés à 20 au lieu de 15. Vitesse du projectile Hocker à 2500 au lieu de 3000. Temps de recharge du projectile Hocker à 7 au lieu de 6. Propagation du projectile Stinger réduite à 20 au lieu de 30. Vitesse du projectile Stinger augmentée à 5500 au lieu de 5000.

Si vous appréciez vous-même Back 4 Blood, assurez-vous de suivre nos conseils cruciaux pour débutants et avancés qui vous donneront un avantage et vous feront gagner beaucoup de temps.