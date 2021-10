Le « premier » déballage du Pixel 6 au monde n’est que cela

Les prochains téléphones de Google ont fait des apparitions précoces dans des fuites encore et encore, et encore et encore, il n’est donc vraiment pas surprenant que quelqu’un semble avoir obtenu une unité Pixel 6 en boîte avant le lancement de l’automne demain.

Dans une vidéo publiée initialement sur TikTok, puis supprimée mais toujours disponible sur Twitter pendant quelques heures, @CristianDimboiu a adopté une approche littérale du déballage en retirant l’appareil vert «Sorta Seafoam» de son support sans aller plus loin. Nous n’avons pas vu l’écran s’allumer ou voir l’écran du tout.

Heureusement, Google expédie apparemment son nouveau téléphone à l’envers afin que nous puissions voir la barre de l’appareil photo à l’arrière avec plusieurs objectifs. Il semble également que ce téléphone soit livré avec un câble et un adaptateur USB-C mais pas de chargeur, donc j’espère que les nouveaux propriétaires en auront un à portée de main.

Maintenant, la vidéo a également été supprimée de Twitter. Cependant, c’était si court qu’il est difficile de dire que vous avez manqué quelque chose d’important à moins que vous ne vouliez vraiment entendre le hit TikTok de K Camp, Lottery, jouer au volume maximum. Revenez ici mardi à 13 h HE / 10 h 00 PT pour l’événement de lancement de Google afin d’avoir un aperçu beaucoup plus approfondi des deux appareils Pixel 6.

Le propre aperçu de Google a révélé que le Pixel 6 Pro ajoute un téléobjectif au mélange, mais il faudra attendre davantage sur les performances matérielles, les caractéristiques d’affichage et les réglages logiciels.

Ce que nous savons jusqu’à présent sur la famille Pixel 6, grâce aux fuites des détaillants au cours du week-end, c’est que les prix ont peut-être baissé par rapport au Pixel 5. Si les informations de Target sont correctes, le Pixel 6 de 128 Go sera mis en vente pour 599 $, tandis que le Pixel 6 Pro de 128 Go coûte 898 $.

Mise à jour du 18 octobre à 20 h 40 HE : A noté que la vidéo a été supprimée de Twitter et TikTok.