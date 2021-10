En partant du Grand Prix de Turquie depuis la 11e place sur la grille, le premier travail de Lewis Hamilton de la journée consiste à « éviter les ennuis » dans le premier tour.

Bien que Hamilton ait été le plus rapide lors des qualifications de samedi à Istanbul Park, un dixième sur son coéquipier Valtteri Bottas, le leader du championnat a une pénalité de 10 places sur la grille pour avoir affronté un nouvel ICE.

Il s’agit de son quatrième de la saison, dépassant son allocation et signifiant donc une pénalité de grille automatique.

Hamilton a fait ce qu’il a pu samedi pour minimiser la pénalité, mais partir 11e sur la grille signifie qu’il sera au cœur du chaos du milieu de terrain – et c’est souvent là que le drame du premier tour se joue.

« Éviter les ennuis et essayer d’être agressif dès le début », a-t-il déclaré à Sky Italia de ses objectifs pour la course de dimanche.

Un autre super samedi de @LewisHamilton alors qu’il termine le plus rapide en qualifications 🚀 Le champion en titre encourt une pénalité de 10 places sur la grille dimanche, remettant la pole à son coéquipier @ValtteriBottas #TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/oFGpWFrDlK – Formule 1 (@F1) 9 octobre 2021

Découvrez toutes les dernières marchandises Mercedes via la boutique officielle de la Formule 1

Quant à ses chances de faire ce que son rival au titre Max Verstappen a fait à Sotchi et de surmonter sa pénalité pour terminer sur le podium, Hamilton craint que ce ne soit pas facile ce week-end.

« Je pense que ce n’est jamais facile de récupérer », a déclaré le pilote Mercedes. « Si nous regardons la dernière course, vous vous retrouvez coincé derrière certaines voitures qui ne sont pas faciles à dépasser.

« Mais nous avons un bon rythme ce week-end, ce à quoi nous ne nous attendions pas, alors j’espère pouvoir en tirer le meilleur parti. »

Hamilton s’alignera sur la grille d’Istanbul Park avec deux points d’avance sur Verstappen dans la course au titre, mais neuf places derrière le pilote Red Bull.

Alors que Hamilton s’aligne 11e, son coéquipier Valtteri Bottas partira de la pole position.

Cela signifie que Hamilton peut potentiellement compter sur son coéquipier pour retenir Verstappen alors qu’il essaie de remonter vers le Néerlandais.

Bottas admet que Verstappen sera son objectif principal, mais il estime que la Ferrari de Charles Leclerc pourrait également constituer une menace alors qu’il démarre P3 sur la grille.

« Bien sûr, Max, cela commencera à côté de moi », a-t-il déclaré lorsqu’on lui a demandé qui serait son principal rival en Turquie.

« De plus, Ferrari était très rapide dans le rythme de course. Donc je dirais Max et puis Charles.

« Bien sûr, tôt ou tard, Lewis se rapprochera et essaiera de récupérer autant qu’il le peut. Mais je dois me concentrer sur ma course.

Reportage supplémentaire de Luca Brambilla