le premier DEX entièrement personnalisable | Invezz

BUSTA, une plate-forme GameFi construite sur Binance Smart Chain, a lancé la semaine dernière le premier échange décentralisé entièrement personnalisable.

Deux fonctionnalités typiques sont la taxe de transaction configurable et la fonctionnalité de frais automatisés, qui donnent aux projets la possibilité de choisir des frais d’échange et de distribution spécifiques pour chaque jeton.

Invezz s’entretient avec Fran Strajnar, fondateur de BUSTA, sur les solutions proposées par la plateforme.

De nombreux CEX ne répertorient pas les jetons de taxe sur les transactions, car ils doivent tenir compte de cette taxe chaque fois qu’ils traitent un retrait ou transfèrent des fonds entre des portefeuilles en interne. Comment BUSTA est-il la solution à cela, en termes simples ?

Fran Strajnar : BUSTA apporte les avantages des taxes sur les transactions à tous les jetons répertoriés. Au lieu que cette fonctionnalité soit au niveau du jeton, provoquant des problèmes tels que la liste CEX plus tard, cet avantage est désormais au niveau AMM, laissant les jetons libres de ce fardeau et permettant l’émission de jetons BEP-20 ou ETC-20 standard.

DEX est un espace très dynamique, dont la concurrence féroce est typique. Comment BUSTA entend-il se démarquer ?

Strajnar : Après avoir développé le premier AMM entièrement personnalisable, il y a peu de raisons pour que les projets de token soient inclus dans les AMM conventionnels, où tous les frais vont au token AMM. « Nous brûlons, vous gagnez. »

Est-ce que BUSTA a des concurrents majeurs dans l’espace ?

Strajnar : Personne n’a encore développé d’AMM personnalisable. Nos concurrents sont Sushi, Pancake et Uniswap, de manière générale, et nous nous efforçons de gagner des parts de marché grâce à l’innovation. nous venons juste de commencer.

BUSTA DEX est le premier sur le marché avec un routeur entièrement personnalisable (AMM). Pouvez-vous fournir quelques détails à ce sujet?

Strajnar : Avec un AMM conventionnel, n’importe qui peut répertorier n’importe quel jeton et fournir des liquidités / gagner des jetons LP à partir de là. Avec BUSTA DEX, les projets de jetons peuvent également répertorier tout ce qu’ils veulent et fournir des liquidités, mais ils peuvent également choisir à combien s’élève le% des frais d’échange et quoi faire avec ces frais d’échange. Nous avons des solutions préconfigurées telles que :

Gravure automatique Blocage automatique des liquidités Transmission automatique au portefeuille de projets / Gestion DAO

En s’inscrivant sur BUSTA DEX, les jetons peuvent également être mis à niveau pour devenir un jeton partenaire, ce qui signifie que tous les jeux développés par notre solution iGaming deviennent jouables avec ce jeton partenaire. Cela apporte une utilité instantanée aux jetons tiers. Aujourd’hui, aucun projet n’offre un moyen d’augmenter l’utilité et de réduire l’offre de jetons tiers.

BUSTA DEX permet à chaque jeton de choisir ses propres frais d’échange et à quoi servent ces frais, y compris des options telles que le retour aux pools de liquidité (LP), la gravure automatique de jetons, etc. Qu’est-ce que cela signifie pour l’utilisateur moyen ?

Strajnar : L’expérience utilisateur est la même que celle des autres DEX. Tout ce que cela signifie pour les utilisateurs, c’est qu’ils sont incités à échanger leur jeton préféré sur BUSTA DEX car toutes les transactions profitent au jeton qu’ils possèdent. Il existe également un programme d’affiliation intégré où vous pouvez obtenir un remboursement sur toutes les transactions que vous effectuez sur BUSTA DEX.

