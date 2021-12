Le premier dialogue ministériel Inde-Russie 2+2 se concentrera sur l’approfondissement des relations

« Une journée d’engagements intenses – ce sera une Journée de la Russie », a déclaré une source gouvernementale. (fichier image)

Le tout premier dialogue ministériel 2+2 aura lieu à New Delhi le lundi 6 décembre 2021. Le ministre des Affaires étrangères et les ministres de la Défense des deux pays se réuniront pour examiner la coopération entre les deux pays et pour discuter des projets de défense en cours ainsi que des questions d’intérêts stratégiques, y compris la situation actuelle en Afghanistan.

Lundi sera témoin de plusieurs réunions tout au long de la journée menant aux pourparlers au sommet entre les deux dirigeants plus tard dans la soirée. La journée se terminera tard lorsque les dirigeants poursuivront les discussions pendant le dîner avant que le dirigeant russe ne s’envole pour Moscou.

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et le ministre de la Défense Sergueï Choïgou arrivent dimanche à New Delhi. Et lundi aura lieu les réunions avec le ministre de la Défense Rajnath Singh et le ministre des Affaires étrangères, le Dr S Jaishankar.

Des sources bien informées ont confirmé à Financial Express Online que la journée commencera par une réunion de la Commission intergouvernementale indo-russe, et lors de cette réunion, la partie indienne sera dirigée par le ministre de la Défense Rajnath Singh et la partie russe par leur ministre de la Défense Gen Shoigu. L’objectif de cette réunion sera d’étendre la coopération militaire, le développement conjoint et la production de plates-formes militaires en Inde.

Cela sera plus tard suivi par les tout premiers pourparlers ministériels complets 2+2 et ainsi, M. Singh et le Dr Jaishankar rencontreront conjointement leurs homologues russes. L’ordre du jour des pourparlers porte sur des questions politiques et de défense, ainsi que sur des questions et développements régionaux et mondiaux au Pakistan, en Afghanistan et en Iran.

L’Indo-Pacifique figurera-t-il dans les discussions ? Oui, a déclaré une source.

En fin de soirée, le Premier ministre Modi accueillera le président russe Vladimir Poutine pour le sommet. Le leader russe arrivera plus tard lundi après-midi et repartira en fin de soirée.

Ils discuteront tous deux des moyens d’approfondir le partenariat stratégique et d’un large éventail de problèmes, notamment la pandémie mondiale de COVID-19 et la manière dont les deux pays peuvent travailler ensemble pour l’éliminer, et un problème important est l’Afghanistan voisin.

Les deux parties devraient signer plusieurs accords dans divers secteurs comme la défense, l’agriculture, l’espace, le commerce et autres. À la fin des pourparlers, une déclaration commune sera publiée.

