Le premier diesel de Glenn Martens arrive dans les magasins et en ligne – WWD

DÉMARREZ VOS MOTEURS: C’est bientôt l’heure de la première collection Diesel conçue par le directeur créatif Glenn Martens. Avant son arrivée en magasin, prévue pour début 2022, la marque propose aujourd’hui un avant-goût de six looks avec une liste restreinte de partenaires commerciaux et sur le site Web de Diesel.

Destinés à résumer l’approche de Martens envers Diesel, les six looks – trois destinés aux femmes et le même pour les hommes – ont été tirés de la collection de défilés de juin dernier à Milan, qui a joué sur l’héritage denim de la marque et le talent du créateur belge pour l’expérimentation. Quelques articles supplémentaires, tels que des t-shirts imprimés et des débardeurs, complètent la sélection.

Dans le mélange, un cardigan blanc d’une simplicité trompeuse porté avec un jean bleu classique à cinq poches et des bottines à bout pointu, qui se révèlent être incorporés dans le pantalon; un smoking canadien où l’organza léger appliqué au denim vintage crée un effet écaillé et vieilli; un jean gris au délavage moyen qui se dézippe au niveau de la jambe pour révéler une couche plus foncée, pour un jeu de proportions et de couleurs, et un trench-coat gris de la Diesel Library, la ligne de denim à l’esprit durable.

La sélection « Avant-Première » fera son entrée dans 32 portes à travers le monde, parmi lesquelles les Galeries Lafayette à Doha, Shanghai et Pékin ; Tsum à Moscou ; Isetan à Tokyo ; Le 10 Corso Como de Milan et, comme indiqué précédemment, T., un an, une boutique à New York.

A Paris, le site des Galeries Lafayette des Champs-Élysées accueillera une installation éphémère dédiée entre le 20 septembre et le 9 octobre pour mettre en valeur les looks.

