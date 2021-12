Le premier disque de blues en tête du classement des singles au Royaume-Uni

Le vendredi 13 novembre 1964, Les pierres qui roulent a sorti son cinquième single au Royaume-Uni. Il deviendra leur deuxième numéro 1 au Royaume-Uni et, moins d’un mois plus tard, le 5 décembre 1964, il deviendra le premier disque de blues à figurer en tête du classement des singles au Royaume-Uni.

« Little Red Rooster » est un classique de la plume de Willie Dixon, enregistré pour la première fois par Loup hurlant pour les échecs en 1961 et mettant également en vedette le brillant Hubert Sumlin jouant le riff de guitare slide classique.

Selon Mick Jagger en novembre 1964, « Les gens disent que ‘Le petit coq rouge’ est trop lent. Je ne vois pas pourquoi nous devrions nous conformer à quelque modèle que ce soit. On a pensé juste pour changer, on ferait un bon blues direct sur un single. Qu’est-ce qui ne va pas avec ça? Il convient à la danse. Ça dépend avec qui tu danses. La batterie de Charlie permet de danser. » Si vous jouez l’original de Wolf et la version des Stones dos à dos ; ils sont comme un miroir ; le loup hurle, tandis que Mick ronronne ; mais finalement les deux sont ce que sont les Blues… SEXE

Les Stones ont enregistré leur version le 2 septembre 1964 aux Regent Sound Studios de Londres, avec la face B du single, « Off The Hook ». Trois jours plus tard, les Stones ont commencé leur 4e voyage organisé au Royaume-Uni, celui-ci mettant en vedette le duo soul frère et sœur, Inez et Charlie Foxx, qui avait remporté un top 10 américain l’année précédente avec « Mockingbird ». Entre leur tournée au Royaume-Uni et la sortie de « Little Red Rooster », les Stones ont entamé leur deuxième tournée américaine et sont revenus au Royaume-Uni quelques jours après la sortie du single.

« Little Red Rooster » n’a passé qu’une semaine au n ° 1 au Royaume-Uni en décembre, cela aurait peut-être mieux fait si les Stones n’avaient pas été mêlés à une dispute avec la BBC qui a refusé de les faire apparaître sur Top of The Pops la semaine où il fait n ° 1. En Amérique, London Records a abandonné la sortie de Rooster, ce qui a déplu au groupe. Avec ses nuances sexuelles flagrantes, Londres a peut-être pensé qu’il y avait toutes les chances que la radio américaine l’interdise.

Au moment de sa sortie, le New Musical Express a déclaré : « Si ce n’était pas les Stones, je ne lui donnerais pas beaucoup d’espoir, car ce n’est pas si commercial que ça, mais les commandes anticipées garantissent déjà un énorme succès. Il est devenu le premier disque de blues à figurer en tête des charts en Grande-Bretagne, et toujours l’un des rares.

