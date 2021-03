Le premier DLC de Crusader Kings III est sur le thème des Vikings, sortira le 16 mars

Image : Paradox interactif

Crusader Kings III, l’un des meilleurs jeux sortis l’année dernière, obtient son premier DLC. Et vous n’avez pas à attendre longtemps, il est sorti en trois jours le 16 mars.

Ce nouveau DLC, The Northern Lords Flavor Pack, a été annoncé pendant Vitrine vidéo PDX Insider de Paradox Interactive. Selon Paradox, ce nouveau DLC est sur le thème nordique et apportera de la nouvelle musique, de l’art, des modèles 3D, des événements et des décisions.

Voici un regard en profondeur sur le nouveau DLC.

Bien que tout cela sonne bien, sachez que ce n’est pas une nouvelle extension importante. Il s’agit plutôt d’un DLC plus petit et plus ciblé. Il sort le mardi 16 mars sur PC.

