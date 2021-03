Le premier DLC Northern Lords de Crusader Kings 3 sortira la semaine prochaine

Par Stephany Nunneley, Samedi 13 mars 2021 20h08 GMT

Le premier DLC pour Crusader Kings 3 arrivera la semaine prochaine.

The Northern Lords Flavor Pack, le premier DLC pour Crusader Kings 3, a été révélé.

Il apporte de nouvelles fonctionnalités sur le thème nordique, notamment des royaumes d’aventurier, des personnages immersifs, de la nouvelle musique, des modèles 3D, des événements et des décisions, et plus encore.

Le contenu sera diffusé le mardi 16 mars.

En novembre 2020, le jeu s’était vendu à plus d’un million d’exemplaires sur Steam. Moins d’un mois après leur sortie, les joueurs ont accumulé 25 millions d’heures de jeu, 40 591 268 enfants, 18212 157 plans de meurtre réussis ont été exécutés, 370 305 personnes ont caressé des animaux de compagnie et d’autres statistiques intéressantes.

Si vous envisagez de choisir le jeu pour vous-même, assurez-vous de donner notre avis une fois de plus et de voir ce que les autres critiques pensent du grand titre de stratégie.