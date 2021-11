Le premier DLC payant de Far Cry 6, Vaas: Insanity, arrive la semaine prochaine

Il est peut-être approprié que le DLC mettant en vedette Vaas Montenegro – l’un des En être loindes méchants les plus mémorables et les plus fous de – va être un peu… décalé. Dès la semaine prochaine, Loin cri 6 sera le foyer de la Loin cri 3 la marque spéciale de folie de maniac alors que le pass de saison Far Cry 6 démarre.

Le DLC, intitulé Vaas: Insanity, est disponible dans le cadre du pass de saison à 39,99 $ et arrivera le 16 novembre.

Le DLC est présenté comme un rogue-lite, assez intéressant, dans lequel vous « commencerez avec rien de plus qu’un pistolet pour vous défendre », selon Ubisoft. « Les joueurs devront trouver de nouvelles armes et débloquer des bonus pour devenir plus forts et progresser plus profondément dans les profondeurs de la psyché de Vaas. »

Les autres DLC, l’épisode 2 : « Pagan : Control » et l’épisode 3 : « Joseph : Collapse » devraient sortir en janvier 2022 et mars 2022, respectivement. Chaque DLC s’efforce de fournir l’opportunité de mieux comprendre le passé, les démons personnels et les motivations de chaque méchant. Les trois épisodes DLC sont jouables en solo ou en coopération avec un ami, même s’il ne possède pas le jeu.

Donc, si vous étiez particulièrement intéressé par l’un des jeux, ce sera une bonne occasion de revenir à votre méchant préféré et d’en apprendre un peu plus sur leur vision du monde sans aucun doute déséquilibrée.

Far Cry 6 a été lancé le 7 octobre sur PC, Amazon Luna, PS4, PS5, Stadia, Xbox One et Xbox Series X/S. Il a été critiqué pour avoir raillé les joueurs pour avoir abandonné le jeu, proposant des mini-jeux de combat de coqs et ne pas passer automatiquement de PS4 à PS5.

Au moins, il a assez bien passé en revue, cependant. Vous pouvez lire notre propre critique de Far Cry 6 sur le lien.