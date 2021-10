Le premier échange de crypto-monnaie de Turquie, Coinzo, ferme ses portes

Coinzo, la première bourse de crypto-monnaie turque avec plus de 50 millions de dollars de transactions quotidiennes, a annoncé lundi qu’elle avait cessé ses activités.

Coinzo, la bourse soutient les utilisateurs de la plateforme

La société annonce qu’elle laissera la plateforme en ligne pendant six mois, mais sans la possibilité de échanger des crypto-monnaies, uniquement pour donner à ses utilisateurs la possibilité de retirer de l’argent. Aucune autre explication n’est donnée quant à la raison pour laquelle la bourse a pris une telle décision.

« Notre équipe d’assistance continuera à fournir des solutions aux problèmes de nos utilisateurs au cours de ce processus », rapporte Coinzo sur son site Web, rassurant que « tous les actifs en livres turques et en crypto-monnaie appartenant à nos utilisateurs sont en sécurité ».

Les avoirs en crypto-monnaie inférieurs à la limite de retrait minimum seront crédités aux utilisateurs lire turque comptes dans la semaine suivant l’annonce.

Coinzo va fermer, mais les fonds des utilisateurs sont en sécurité

Cette fermeture intervient quelques mois seulement après celle de deux autres grandes bourses turques, Thodex et Vebitcoin. Selon certains, la fermeture de ces deux bourses était une conséquence de la décision de la Banque centrale turque d’interdire l’utilisation de crypto-monnaies pour les paiements.

D’autre part, le Premier ministre turc Erdogan avait été très dur avec les crypto-monnaies en septembre, déclarant sans équivoque que le pays ne soutiendra jamais les crypto-monnaies.

La Turquie et les crypto-monnaies

Les déclarations du Premier ministre turc en septembre représentent une attitude plutôt contradictoire du pays vers le monde des crypto-monnaies. Depuis quelque temps, la Banque centrale étudie un projet avancé de sa propre monnaie numérique. La Banque centrale elle-même a initialement interdit l’utilisation de les crypto-monnaies comme moyen de paiement et réprimé les principales bourses du pays. Il s’agissait d’éviter d’éventuels liens avec le blanchiment d’argent.

Selon Analyse de chaîne données, le pays turc affiche le taux le plus élevé de transactions de crypto-monnaie au Moyen-Orient, signe tangible de leur diffusion parmi la population locale. D’ici 2020, environ 5 millions de Turcs posséderaient ou investiraient dans des crypto-monnaies. D’avril 2020 à juin 2021, les transactions de crypto-monnaie ont bondi de 600%.

Les problèmes de Thodex

Cet engouement pour les crypto-monnaies a été suivi au fil des mois par un certain nombre de scandales impliquant des bourses et des entreprises de crypto, comme celle de Thodex.

L’un des plus anciens échanges du pays, fondée en 2017, a cessé de fonctionner sans donner plus d’explications. Dans les jours qui ont suivi, le parquet turc a fait 62 arrestations et émission d’un mandat d’arrêt international contre le fondateur de la bourse, Faruk Fatih Ozer, qui s’est peut-être envolé pour l’Albanie ou la Thaïlande, fortement soupçonné d’avoir siphonné 2 milliards de dollars de l’argent de ses clients.

Ce fait a convaincu la Banque centrale de mettre une sévère répression sur le marché des crypto-monnaies. D’autres bourses ont également décidé d’arrêter leurs activités, comme l’a également annoncé Coinzo ce lundi.

