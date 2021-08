Le premier échange décentralisé de Cardano lève 1,5 million de dollars avant le lancement du troisième trimestre Crypto new media

Le premier échange décentralisé qui devrait être lancé sur le réseau Cardano (ADA), Cardax, a levé 1,5 million de dollars lors de sa première vente communautaire, avant le lancement de la plateforme de trading au troisième trimestre de l’année, lorsque les contrats intelligents seront disponibles sur Cardano.

Selon une déclaration de Cardax, la bourse fonctionnera sur le protocole Extended Automated Market Maker (EAMM) et visera à servir de plate-forme de négociation native pour l’écosystème Cardano. Le projet est dirigé par Ryan Morrison et son équipe et a levé 50 000 $ plus tôt cette année pour financer son développement.

L’équipe derrière elle est formée de « passionnés de crypto » avec une expérience sur plusieurs projets. Le besoin d’un échange décentralisé a été justifié avec le lancement de jetons natifs sur le réseau Cardano qui arrive dans un avenir proche. Cardax “vise à fournir des liquidités aux projets qui émettent des jetons natifs sur Cardano”.

Le projet a été reconnu par le fondateur de Cardano, Charles Hoskinson, après avoir remporté une proposition via Project Catalyst.

Cardax cherche à mettre en œuvre des fonctionnalités clés qui vont au-delà de la prise en charge native des jetons natifs sur Cardano, mais permettent également aux utilisateurs de gagner en tant que fournisseurs de liquidités grâce aux frais collectés par la bourse, de négocier ADA avec n’importe quel jeton natif via le portefeuille Yoroi Cardano et de négocier en une seule opération.

Il tirera parti d’un carnet d’ordres centralisé ainsi que du modèle de teneur de marché automatisé (AMM). Ses caractéristiques sont conçues pour permettre aux teneurs de marché de gagner avec un minimum de dérapage et de risque de perte temporaire.

Comme CryptoGlobe l’a rapporté, plus tôt cette semaine, Amy Arnott, une stratège de portefeuille chez Morningstar qui se concentre sur les crypto-monnaies, a révélé qu’elle pensait que ADA pourrait devenir l’une des trois plus grandes crypto-monnaies par capitalisation boursière et se généraliser, avec Bitcoin et Ethereum.

