Le premier entraînement de Julian Nagelsmann au Bayern Munich manquera d’étoiles

Lorsque Julian Nagelsmann réunit son équipe du Bayern Munich pour la première fois cet été, il est possible qu’il soit sans dix-sept joueurs différents grâce à des engagements internationaux. Qu’il s’agisse de l’Euro 2020, du Championnat d’Europe U-21 ou de la Gold Cup de la CONCACAF, le Bayern lancera des joueurs du monde entier pour des tournois.

Treize joueurs du Bayern seront à l’Euro 2020 à l’échelle du continent (joué en 2021, oui), la majeure partie de ce groupe étant le contingent allemand de huit hommes. Dirigés par Manuel Neuer et un retour de Thomas Müller, ils seront rejoints par pratiquement tous les milieux de terrain du Bayern.

La France accueillera un quatuor de joueurs du Bayern dont Kingsley Coman et Lucas Hernandez. Oh oui, que Robert Lewandowski sera avec la Pologne.

Mais ce n’est pas tout! Dayot Upamecano et Lars Lukas Mai rejoindront leurs nations respectives pour le Championnat d’Europe U-21 de cet été, et bien que les alignements ne soient pas encore sortis car le tournoi aura lieu plus tard cet été, Alphonso Davies et Chris Richards pourraient participer à la Gold Cup de la CONCACAF.

Je sais ce que tu penses, et oui ça pue. Chaque entraîneur veut rassembler son effectif complet de joueurs dès le début de l’entraînement, en particulier un nouvel entraîneur dans un club. Cela pourrait prédire un début plus lent que prévu pour le Bayern qui commence la nouvelle saison.

UEFA Euro 2020

Allemagne: Serge Gnabry, Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Thomas Müller, Jamal Musiala, Manuel Neuer, Leroy Sané, Niklas Süle

France: Kingsley Coman, Lucas Hernandez, Benjamin Pavard, Corentin Tolisso

Pologne: Robert Lewandowski

Championnat d’Europe des moins de 21 ans de l’UEFA 2021

Allemagne: Lars Lukas Mai

France: Dayot Upamecano

Coupe d’or de la CONCACAF 2021 (non annoncée)

Canada: Alphonso Davies

États Unis: Chris Richards