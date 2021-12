Le premier essai de Devin Singletary contre les Patriots a impressionné les fans

Les Bills de Buffalo sont allés en Nouvelle-Angleterre hier et ont battu les Patriots, 33-21, pour prendre le contrôle de l’AFC Est et se venger de la défaite qu’ils ont subie contre Bill Belichick and Co. lors de ce match contre le vent il y a quelques semaines.

Buffalo a contrôlé le match de dimanche essentiellement dès le coup de sifflet d’ouverture. Josh Allen a été électrique tout au long du match et a montré à tout le monde pourquoi il est l’un des meilleurs QB de la ligue.

Mais il y avait un jeu au début du match dont il fallait parler davantage – le premier essai ridicule de Buffalo RB Devin Singletary au premier quart qui a donné le ton pour la journée.

Pourquoi est-ce que j’évoque un premier essai presque 24 heures après le jeu ? Parce que regarde cette chose :

Singletary a traîné la sécurité des Patriots Kyle Dugger avec lui pendant huit bons verges et a même fait exploser le secondeur Dont’a Hightower à la fin de la course.

Regardez où cette pièce aurait dû se terminer :

Incroyable.

Twitter était impressionné.