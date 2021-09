Le premier État-nation achète Bitcoin pour économiser 0 million de commissions payées chaque année

Actualités Bitcoin

Le premier État-nation achète Bitcoin pour économiser 400 millions de dollars payés chaque année en commissions

AnTy7 septembre 2021

La loi salvadorienne sur le Bitcoin est entrée en vigueur mardi après son annonce en juin, et il est officiellement devenu le premier pays au monde à adopter la crypto-monnaie comme monnaie légale aux côtés du dollar américain.

Avant le grand jour, le président Nayib Bukele a déclaré lundi qu’ils avaient acheté 400 BTC d’une valeur d’environ 20 millions de dollars pour faciliter la conversion de Bitcoin en dollars américains. Dans un autre article sur Twitter, Bukele a déclaré que le pays prévoyait d’acheter “beaucoup plus” de bitcoins.

Afin de donner un coup de pouce à l’adoption de Bitcoin, le gouvernement offre 30 $ de BTC à ceux qui téléchargent leur portefeuille Chivo.

@chivowallet @nayibbukele pic.twitter.com/OTmJ8OdxdF – Dougi Drone (@DougiDrone) 7 septembre 2021

La monnaie numérique est désormais acceptable en échange de biens et de services, et le gouvernement l’acceptera pour le paiement des taxes.

Bukele a souligné que cette décision augmentera l’inclusion financière, l’investissement et le développement économique dans le pays.

De plus, l’idée est de rendre l’envoi de fonds moins cher et d’économiser des millions de dollars en frais de transfert. En 2020, plus de 2,5 millions de Salvadoriens vivant à l’étranger ont renvoyé environ 6 milliards de dollars, ce qui équivaut à 23 % du PIB du pays.

Selon une étude de la Banque centrale de 2015, plus d’un cinquième des ménages salvadoriens dépendent des envois de fonds pour se débrouiller. Et la plupart de l’argent renvoyé au Salvador l’année dernière provenait des États-Unis, suivis du Canada, de l’Espagne et de l’Italie. Selon les données officielles, les sociétés de transfert représentent 61,4% de la somme totale, tandis que 37,8% proviennent des institutions bancaires.

“Nos gens paient 400 millions de dollars par an en commissions pour les envois de fonds”, a écrit le président sur Twitter en août. « Cette économie à elle seule sera un énorme avantage pour notre peuple (ou du moins pour ceux qui le souhaitent). »

Jusqu’à présent, seul 1 pays au monde utilise #crypto comme monnaie légale. Juste le commencement. – CZ 🔶 Binance (@cz_binance) 7 septembre 2021

Cependant, il y a eu des protestations contre cette décision en raison du fait que les gens ne savent pas encore comment utiliser la crypto-monnaie.

De plus, dans un message Twitter maintenant supprimé, le conseiller juridique du président a déclaré dans une interview : « Toute entreprise qui refuse d’utiliser Chivo Wallet et refuse d’effectuer des transactions BTC sera accusée de violations de la loi… il y aura des répercussions.

Cependant, la communauté crypto s’est fortement opposée à cela avec Nic Carter de Castle Island venture, et le co-fondateur de Coin Metrics a déclaré que l’article 7 pertinent est “inutile”, ajoutant: “J’exhorte les dirigeants salvadoriens à le reconsidérer. Une norme Bitcoin imposée de manière coercitive ne sera pas adoptée de manière durable. »

L’USD n’est pas obligatoire aux États-Unis. Les lois sur le cours légal n’imposent pas l’utilisation d’une devise pour les transactions quotidiennes. https://t.co/iK1gzJYyUA – Jerry Brito (@jerrybrito) 2 septembre 2021

L’article 7 de faire du Bitcoin une monnaie légale dans le pays stipule: “Chaque agent économique doit accepter le bitcoin comme moyen de paiement lorsqu’il lui est proposé par quiconque acquiert un bien ou un service.”

Cette section fait d’accepter Bitcoin comme moyen d’échange une obligation plutôt qu’un choix.

“Nous pouvons célébrer l’adoption souveraine du bitcoin sans adopter de tactiques musclées pour l’imposer”, a déclaré Carter.

