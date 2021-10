Le premier ETF à terme bitcoin fera ses débuts sur le NYSE mardi

J’ai donc cherché à savoir quoi faire de mes véhicules de retraite. J’ai. Roth IRA dont j’ai déjà payé les impôts et il peut croître en franchise d’impôt. J’ai également un IRA traditionnel (à partir duquel j’ai intégré les 401k précédents lorsque j’ai changé d’emploi au cours des deux dernières décennies).

Certains IRA crypto ne vous permettent pas de détenir les clés, mais pas tous. Tous ces éléments ont des frais élevés. Comme 30 $/mois plus un % de frais unique en fonction de la taille. Juste de la folie.

Je pense au Roth, je vais passer à un véritable crypto IRA et obtenir BTC. Mais avec mon énorme IRA traditionnel à six chiffres et mon compte de courtage personnel, je ne veux pas entièrement liquider, j’achèterai du GBTC et un ETF Bitcoin.

… Au moins jusqu’à ce que ces frais insensés diminuent et que le marché devienne compétitif.

Le but de ceci est d’illustrer pourquoi quelqu’un ne liquiderait pas entièrement et ne passerait pas à plein BTC au moins en 2021.