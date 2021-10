Le premier ETF Bitcoin américain approche la limite des contrats à terme quelques jours après son lancement

L’ETF ProShares Bitcoin Strategy (ticker BITO) s’avère plus populaire qu’il ne peut le gérer. Le fonds approche déjà de sa limite sur le nombre de contrats à terme que le Chicago Mercantile Exchange (CME) lui permet de détenir.

Selon les données recueillies par Bloomberg, l’ETF détient déjà 1 900 contrats à terme pour le seul mois d’octobre. Le CME limite le nombre de contrats qu’il peut détenir au cours de son premier mois à 2 000, ce qui signifie qu’il n’en reste que 100.

Pendant ce temps, ProShares a également 1 400 contrats à terme pour novembre pour éviter de dépasser sa limite. Cependant, le CME a également imposé une limite absolue de 5 000 contrats à terme à détenir à la fois. Étant donné que BITO a accumulé bien plus de la moitié de ce montant dans les trois jours suivant son lancement, il est susceptible d’atteindre ce seuil très bientôt.

BITO – le premier ETF Bitcoin Futures américain – a connu la deuxième journée d’ouverture la plus réussie de l’histoire du NYSE. Il a échangé 500 millions de dollars dans la première heure suivant son lancement et près d’un milliard de dollars tout au long de la journée. Cela n’a été surmonté que par un fonds carbone BlackRock, qui s’est simplement négocié à la hausse en raison d’investissements de pré-amorçage.

Si BITO continue de répartir ses avoirs sur des contrats à plus long terme, il risque d’éloigner les prix à terme du prix réel de Bitcoin.

Nate Geraci – président du cabinet de conseil « The ETF Store » – a fait écho à cette pensée.

« Le résultat final est que l’ETF commencera à accepter une erreur de suivi potentiellement importante par rapport au prix au comptant du Bitcoin. L’ETF est obligé d’obtenir une exposition au prix du Bitcoin à des prix de plus en plus élevés au fur et à mesure qu’il s’éloigne de la courbe des contrats à terme. »