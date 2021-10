Le premier ETF Bitcoin américain atteint sa limite après être devenu le fonds le plus rapide à amasser B en actifs

Ce problème peut potentiellement ouvrir la voie à une approbation Bitcoin spot ETF, pour laquelle Grayscale a déjà déposé. Mais pour l’instant, les actions GBTC se négocient avec une forte décote de 19%.

Le fonds négocié en bourse ProShares Bitcoin est devenu l’ETF le plus rapide à atteindre 1 milliard de dollars d’actifs.

Le premier ETF Bitcoin Futures a démarré solidement en amassant plus de 1,1 milliard de dollars d’afflux au cours des deux premiers jours et atteignant plus de 3 milliards de dollars en volume au cours de la première semaine de lancement.

La demande pour l’ETF Bitcoin a dépassé la performance de GLD, l’ETF dominant de suivi de l’or, qui a mis trois jours pour atteindre le cap en 2004.

Regardez à quel point les deux premiers jours de volume de $ BITO étaient ridicules. Le voici par rapport aux prochains lancements d’ETF les plus réussis de tous les temps. Il a doublé l’un d’entre eux et est en bon état avec une croissance au deuxième jour (voir $ QQQ, $ GLD) via @tpsarofagis pic.twitter.com/WLzQt7yD3t – Eric Balchunas (@EricBalchunas) 21 octobre 2021

Mike McGlone, analyste des matières premières chez Bloomberg, qualifie l’approbation d’un ETF basé sur des contrats à terme de « petit pas » vers l’obtention de la vraie affaire, qui est un ETF Bitcoin spot. Le président de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, Gary Gensler, a approuvé le FNB adossé à des contrats à terme CME Bitcoin car il offre une meilleure protection aux investisseurs.

« En disant qu’ils se concentrent sur la protection des investisseurs, la SEC a peut-être fait le contraire », a déclaré McGlone. Selon lui, le ralentissement de la réglementation pourrait faire perdre aux investisseurs potentiels des rendements importants.

Bitcoin a atteint un nouveau sommet historique plus tôt cette semaine à 67 000 $. Depuis lors, BTC/USD a glissé et se négocie maintenant autour de 63 000 $.

« Crypto trouve sa place en tant que véhicule d’investissement, et le déploiement d’ETF pourrait être un grand pas dans cette direction », a déclaré Lindsey Bell, stratège en chef des investissements chez Ally Invest.

Mais ce démarrage explosif pourrait être limité par la bourse à terme réglementée CME.

.@CMEGroup a doublé la position maximale par contrat de 2 000 à 4 000 BTC (2,5 milliards de dollars). L’ETF ProShares $ BITO est proche de la limite avec des contrats d’environ 1900 octobre. La chambre de compensation serait-elle confortable au-delà de 4k ? Douteux. Que se passe-t-il lorsque $BITO dépasse 4k comme il le fera sûrement ? Remarque : $ de remise GBTC à 15 % – Max Boonen (@maxboonen) 21 octobre 2021

L’ETF Proshares Bitcoin Strategy (BITO) est en passe de dépasser la limite du nombre de contrats qu’il est autorisé à détenir par le Chicago Mercantile Exchange.

Après deux jours de négociation, BITO possède près de 1 900 contrats pour ce mois, prêt à dépasser la limite de 2 000 selon les règles CME qui limitent le nombre de contrats du premier mois qu’une entité peut posséder.

Pour éviter d’atteindre cette limite, l’ETF a déjà gagné 1 400 contrats de novembre, mais au rythme où il évolue, la limite pourrait encore être atteinte le plus tôt possible.

Si $BITO maintient ce rythme d’afflux, il n’aura plus aucun contrat à terme à acheter d’ici la fin du mois en raison des limites de pos (via le dos brut de l’enveloppe calc avec @JSeyff ). https://t.co/KauFuaPzhb – Eric Balchunas (@EricBalchunas) 21 octobre 2021

Une solution à cela consiste à CME augmenter la limite. De plus, le lancement de produits concurrents tels que Valkyrie Bitcoin Strategy ETF, qui doit commencer à être négocié aujourd’hui, et VanEck ETF lundi prochain, peut aider ici en diluant la demande de BITO.

Une autre solution consiste à approuver l’utilisation des FNB Bitcoin canadiens dans les fonds négociés en bourse Future. Le problème avec BITO pourrait également définir le correctif pour obtenir l’ETF Bitcoin spot.

Fait intéressant, en prévision de cela, le principal gestionnaire d’actifs numériques Grayscale a demandé cette semaine de convertir son Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) en ETF.

$GBTC surperformant $ BITO de 4,68% jusqu’à présent https://t.co/0XgcNA9z0D – Barry Silbert (@BarrySilbert) 22 octobre 2021

Cette semaine, la société mère de Grayscale, Digital Currency Group (DCG), a également obtenu l’autorisation d’augmenter son achat d’actions GBTC à 1 milliard de dollars, contre 750 millions de dollars. Au 19 octobre, la société avait acheté pour 388 millions de dollars d’actions GBTC.

DCG « prévoit d’utiliser les liquidités disponibles pour financer les achats et effectuera les achats sur le marché libre, à la discrétion de la direction », a déclaré la société dans un communiqué.

Il s’agit de la tentative de la société de réduire la décote entre les actions GBTC, actuellement à 19%, et leur valeur liquidative (NAV).

Bitcoin/USD BTCUSD

63 658,3753-1 349,56 $-2,12 %

Volume 39,39 bVariation -1 349,56 $Ouverture 63 658,3753 $ Circulation 18,85 mMarché de la capitalisation 1,2 t

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.