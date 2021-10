Le premier ETF Bitcoin aux États-Unis a commencé à être négocié hier

Le premier fonds négocié en bourse (ETF) lié au Bitcoin, émis par la société ProShares, a fait ses débuts à Wall Street mardi, portant le prix de la principale crypto-monnaie du marché au-dessus de 60 000 USD.

Selon la Bourse de New York, le Bitcoin Strategy ETF de ProShares, le premier fonds négocié en bourse à permettre aux investisseurs américains une exposition directe aux contrats à terme sur crypto-monnaie, a ouvert ses portes plus tôt au prix de 40 $ par action BITO, passant d’une hausse de 3,8% à 41,54 $ à moment de l’écriture.

Le fonds suit les contrats à terme Bitcoin de CME, ou les contrats qui spéculent sur le prix futur du BTC, plutôt que sur la crypto elle-même. Cela signifie que les investisseurs dans l’ETF doivent s’attendre à ce que le prix et la performance des actions diffèrent quelque peu du prix du Bitcoin lui-même.

Ce n’est pas idéal pour les investisseurs existants. Beaucoup d’entre eux ont une vision à long terme des crypto-monnaies et espéraient un ETF qui suivrait les bitcoins physiques que les investisseurs pourraient acheter et détenir.

Le prix du Bitcoin a brièvement augmenté de plus de 3% mardi, s’échangeant actuellement à 66 500 $, selon notre outil interne de cryptographie en ligne.

Rappelons que le lancement du premier ETF lié au bitcoin à Wall Street a dû faire face à d’innombrables défis et ses origines remontent à 2013. Lorsque les premiers appels à son approbation ont été lancés par la US Securities Market Commission (SEC, pour son sigle en anglais). ).

Le prix du Bitcoin pourrait atteindre plus de 70 000 $ d’ici la fin de l’année

Un environnement macroéconomique favorable, de solides fondamentaux sur la chaîne et l’approbation de nouveaux ETF basés sur des contrats à terme aux États-Unis devraient lancer Bitcoin (BTC) à de nouveaux sommets historiques ce trimestre. Selon une enquête auprès de spécialistes de l’industrie fintech commandée par Finder.

Maintenant, le panel de 50 personnes de l’industrie s’attend à ce que Bitcoin culmine à 80 000 $ ce trimestre avant de terminer l’année à environ 71 400 $.

Les participants au panel du Finder incluent le COO de Cypherpunk Holdings Daniel Cawrey, le PDG de Bitcoin Reserve Nik Oraevskiy, le PDG de Kraken Jonathon Miller, l’analyste de recherche Arcane Vetle Lunde et Ki Young Ju, PDG de CryptoQuant. Sept professeurs d’université d’Asie, d’Europe et d’Australie ont également donné leur avis.

Chainalysis ajoutera Bitcoin à son bilan

La société d’analyse de blockchain Chainalysis prévoit d’acheter une quantité non divulguée de Bitcoin pour le bilan de l’entreprise via les services de courtage du New York Digital Investment Group.

Dans un article de blog publié mardi, Chainalysis a annoncé qu’il étendrait son partenariat avec le New York Digital Investment Group, ou NYDIG, pour acheter une quantité non divulguée de Bitcoin (BTC). Dont le prix a atteint un sommet sur cinq mois de 63 293 $ plus tôt mardi. La société a déclaré que l’achat était « dû par une forte confiance dans Bitcoin » en plus de l’expertise de NYDIG dans le domaine des actifs numériques.

Coinbase a annoncé qu’il pousserait la garde de la crypto pour Novi avec Facebook

Coinbase a annoncé qu’il fournirait des services de garde crypto au programme pilote Novi, la nouvelle filiale de portefeuille numérique de Facebook.

Le pilote a déjà été lancé aux États-Unis et au Guatemala. Bien qu’il n’y ait aucune mention de Diem, la crypto-monnaie tant attendue de Facebook, les utilisateurs pilotes pourront commencer à trader sur Paxos Dollar (USDP). Via vos comptes Novi.

