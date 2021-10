Le premier ETF Bitcoin Futures pourrait commencer à être négocié lundi

Il semble que des années après le dépôt de la première proposition de Bitcoin ETF, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a décidé pour la première fois de donner son feu vert à un fonds négocié en bourse adossé à des contrats à terme.

ProShares, la société qui a déposé son ETF Bitcoin Strategy, pourrait être le tout premier à le voir lancé la semaine prochaine. Il a déposé un prospectus modifié qui indique qu’il pourrait être mis en ligne dès lundi. Il convient de noter qu’il ne s’agit pas d’un ETF standard mais d’un ETF adossé à des contrats à terme où le produit est lié à des contrats à terme Bitcoin et non à Bitcoin lui-même. Pourtant, il s’agit d’une étape majeure pour l’industrie de la crypto-monnaie et qui pourrait avoir des implications considérables à l’avenir. Les fonds négociés en bourse offrent un moyen plus facile de recevoir une exposition à l’actif sous-jacent d’une manière réglementée et sécurisée. Il s’agit d’un véhicule d’investissement traditionnel, que les investisseurs connaissent déjà parfaitement et qui représentent un outil d’intégration très pratique lorsqu’il s’agit de recevoir une exposition Bitcoin.

Cette histoire est en développement et pourrait être mise à jour à l’avenir.

OFFRE SPÉCIALE (Sponsorisé)

Bon Binance Futures 50 USDT GRATUIT : Utilisez ce lien pour vous inscrire et obtenir 10 % de réduction sur les frais et 50 USDT lors de la négociation de 500 USDT (offre limitée).

Offre spéciale PrimeXBT : utilisez ce lien pour vous inscrire et entrez le code POTATO50 pour obtenir un bonus gratuit de 50 % sur tout dépôt jusqu’à 1 BTC.