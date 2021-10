Le premier ETF Bitcoin Futures se négocie à plus d’un milliard de dollars le premier jour

Visitez l’article original*

http://bitcoinmagazine.com/.image/c_limit,cs_srgb,fl_progressive,h_1200,q_auto:good,w_1200/MTg0NjgxNjI3OTc1MTY1NDE1/fce5tm_x0aaxcqojfif.jpg

L’ETF ProShares Bitcoin Strategy a fait ses débuts avec le deuxième volume de négociation le plus élevé de l’histoire du lancement de l’ETF.

Le premier ETF à terme bitcoin coté aux États-Unis a accumulé plus d’un milliard de dollars de volume de transactions au cours de son premier jour de négociation. L’ETF ProShares Bitcoin Strategy coté au NYSE a gagné 4,85% par rapport à son cours d’ouverture de 40 $, clôturant à 41,94 $. Il s’agissait du deuxième plus grand lancement d’ETF de tous les temps en termes de volume de transactions.

Le fonds négocié en bourse (ETF) ProShares Bitcoin Strategy a terminé sa première journée de négociation avec un volume d’un peu plus d’un milliard de dollars, sous le symbole $ BITO, se classant comme le deuxième plus grand ETF de tous les temps. L’ETF BlackRock US Carbon Transition Readiness détient la couronne comme l’afflux le plus important en une journée, avec un volume de transactions de 1 161 734 000 $.

Cependant, l’analyste de Bloomberg ETF, Eric Balchunas, affirme que le volume des transactions en $ BITO a été « facilement le premier jour le plus important de tous les ETF en termes de volume ‘naturel' ». De plus, explique-t-il, $BITO a également négocié plus de 99,5% de tous les ETF, y compris de grands noms comme $DIA, $ARKK et $SLV.

Le volume « naturel » signifie que l’ETF n’a pas reçu de capital d’amorçage, ce qui est une réalité pour la plupart des ETF car leur volume du premier jour est pré-planifié par un investisseur géant et donc « ne représente pas vraiment l’intérêt de la base », selon Balchunas .

Dans les deux cas, le premier ETF à terme bitcoin à être coté aux États-Unis a connu un premier jour de négociation très actif, clôturant à 41,94 $ avec près de 24 millions d’actions négociées, soit une augmentation de 4,85 % de son prix d’ouverture de 40 $. Comme indiqué hier, un autre ETF à terme bitcoin pourrait être mis en ligne cette semaine.

Bien que les investisseurs souhaitant obtenir une exposition indirecte au bitcoin via $ BITO devront attendre la réouverture du NYSE demain, n’importe qui peut obtenir une exposition directe au bitcoin dès maintenant. Bitcoin se négocie 24 heures sur 24, sept jours sur sept, et opter pour l’achat de BTC réels est ce qui permet une véritable liberté financière.