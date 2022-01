Le premier événement de Pokemon Go en 2022 est des montagnes de puissance sur le thème du rock et de l’acier

Les entraîneurs de Pokemon Go devraient se préparer à un peu de randonnée en montagne, car le premier événement majeur de Pokemon Go de 2022 a été annoncé : Mountains of Power.

L’événement de type Rock and Steel débutera le 7 janvier à 10 h, heure locale, se poursuivra jusqu’au 13 janvier à 20 h, heure locale, et continue l’arc Season of Heritage du jeu. Comme le décrit le billet de blog officiel de Niantic : « Le chef de l’équipe Mystic Spark parcourt le terrain qui rappelle les montagnes des régions de Johto et de Sinnoh. »

L’événement Mountains of Power verra une légère augmentation des Pokémon de type Roche et Acier à la fois dans la nature et dans les raids, tout en offrant également des Pokémon spéciaux pour accomplir des tâches de recherche chronométrée et sur le terrain. La liste complète des événements pour Mountains of Power est la suivante :

Bonus d’événement1/2 distance pour gagner un coeur en marchant avec son poteRaidsLes Pokémon suivants apparaîtront dans les raids et les méga raids : Absol, Alolan Geodude, Beldum, Bronzor, Donphan, Heatran, Mega Aerodactyl, Medicham, Onix et UrsaringRencontres de rechercheTerminez les tâches de recherche chronométrée pour gagner des rencontres avec Beldum et MawileTerminez les tâches de recherche sur le terrain pour avoir une chance de rencontrer Alolan Geodude, Mawile ou SlugmaRencontres sauvagesLes Pokémon suivants apparaîtront plus fréquemment dans la nature : Barboarch, Ferroseed, Geodude, Machop, Nosepass, Onix et Zubat

L’arc Season of Heritage de Pokemon Go a commencé le mois dernier avec l’événement Winter Holiday centré sur Blanche de Team Mystic. L’événement s’est déroulé du 16 au 31 décembre et a ajouté une nouvelle fonctionnalité de carte postale au jeu pour permettre aux joueurs d’envoyer des cartes postales à des amis présentant les PokeStops qu’ils ont visités.

