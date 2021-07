Le premier examen de LG UltraFine OLED Pro qualifie l’affichage d'”étonnant” alors que le lancement semble imminent [Video]

Le nouveau moniteur UltraFine OLED Pro de 32 pouces de LG devrait être disponible à tout moment et, parallèlement à cela, nous avons le premier examen du nouvel écran professionnel 4K. BH Photo qualifie l’expérience d’« étonnante » et d’« immersive », mais elle est également spécialement conçue pour une poignée de cas d’utilisation.

Nous avons remarqué la semaine dernière que la liste de BH Photo du LG UltraFine OLED Pro 32 pouces affichait une date de disponibilité du 16 juillet. Et après s’être inscrit pour être informé de la sortie sur le site Web de LG, nous avons reçu hier une alerte “en stock”.

Cependant, le site Web de LG affiche toujours un état de rupture de stock et la liste de BH Photo indique «Nouvel article – À venir» avec la date précédente du 16 juillet supprimée (BH est actuellement le seul détaillant LG répertorie où vous pouvez l’acheter).

Fait intéressant cependant, BH a publié son examen complet du nouvel écran qui comprend « Commandez le moniteur LG UltraFine 32EP950-B 31,5B 16:9 4K HDR OLED chez B&H » dans la description de la vidéo. Entre LG envoyant des mises à jour en stock et BH publiant sa critique, il semble que la disponibilité pourrait commencer à tout moment pour le modèle 32 pouces (la version 27 pouces devrait arriver en octobre).

Notamment, il existe un mélange de compromis avec l’écran OLED Pro à 4 000 $ par rapport à des produits tels que le Pro Display XDR d’Apple, la gamme UltraFine existante de LG ou d’autres concurrents. Ceux-ci incluent une luminosité de pointe inférieure, un taux de rafraîchissement non variable, USB-C au lieu de Thunderbolt, etc.

Doug Guerra de BH Photo souligne que cet écran est vraiment conçu pour les professionnels et conviendra le mieux aux flux de travail tels que la conception graphique, l’édition d’images et de vidéos et l’étalonnage de diffusion. Pour les cas d’utilisation prévus, Doug appelle le moniteur « étonnant » et « immersif » et note pour vraiment apprécier le panneau OLED que vous devez le voir en personne.

Consultez l’examen complet ci-dessous et vous pouvez être averti par BH Photo lorsque les commandes s’ouvrent ici.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :