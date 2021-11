Le premier film de réalisateur de Lin-Manuel Miranda arrive sur Netflix et les fans pèsent lourd

Lin-Manuel Miranda, lauréat d’un Tony et nominé aux Oscars, a réalisé son premier long métrage, tick, tick… BOOM!, une comédie musicale sur la vie de l’écrivain de Rent Jonathan Larson. Basé sur une mise en scène, tick, tick… BOUM ! suit Larson alors qu’il est aux prises avec ses 30 ans et qu’il a l’impression de ne pas avoir accompli grand-chose. Larson est décédé tragiquement à 35 ans en 1996 des suites d’un anévrisme de l’aorte juste avant que Rent ne commence sa première tournée à Broadway.

Cochez, cochez… BOUM ! a frappé Netflix le 19 novembre et fait également une sortie théâtrale limitée. Il met en vedette Andrew Garfield dans le rôle de Larson, ainsi que Vanessa Hudgens, Alexandra Shipp et Robin de Jesus. Cochez, cochez… BOUM ! présente également un certain nombre de camées de grands noms de Broadway, qui ont servi d’œufs de Pâques amusants aux fans de théâtre musical. Alors, est-ce que les gens aimaient tic, tic… BOUM ! ou c’est un flop ?

Honorer la vie de Larson

Les fans avaient également l’impression que la vie et le travail de Larson étaient bien honorés dans tick, tick… BOOM !, alors cela pourrait valoir la peine d’être regardé ce week-end.

J’ai adoré le #TickTickBoom de @Lin_Manuel. Je n’ai jamais vu Andrew Garfield à l’écran ce soir. Au lieu de cela, j’ai vu Jonathan Larson revenir à la vie pendant 2 heures. Je n’ai toujours pas surmonté la mort de Jonathan si jeune et avec tant à donner. Peut avoir versé quelques larmes dans le théâtre poussiéreux. pic.twitter.com/UyTuvq6QI9 – Steven Weintraub (@colliderfrosty) 11 novembre 2021

oh mon dieu #TickTickBoom sur Netflix m’a fait pleurer. Andrew Garfield est trop talentueux pour que je puisse faire face. @Lin_Manuel – louisa (@LN111) 19 novembre 2021

J’ai eu le temps de réfléchir à #TickTickBoom parce que le film m’a bouleversé émotionnellement. Andrew Garfield est irréel dans ce film, c’est un acteur incroyable, la musique était électrique. La vedette principale est la direction de Lin Manuel Miranda. Pour ses débuts il l’écrase. Regardez ce film dès que possible. pic.twitter.com/cQXMdbjgzc – Ryan O’Toole (@RyanOTooleMR) 18 novembre 2021

précédentsuivant

Les débuts de réalisateur de Miranda

Les téléspectateurs ont également été impressionnés par les débuts de réalisateur de Miranda, frappant les bonnes notes la première fois dès le départ. « Va voir [Lin-Manuel Miranda]’s Tic Tic… Boum ! ; un début remarquablement confiant de ce bâtard adjacent EG-T beaucoup trop talentueux. J’ai particulièrement aimé le montage de style All That Jazz, combinant des chronologies séparées en un tout vertigineux. Une pièce parfaite pour Andrew Garfield aussi. Vous apprécierez ! », a tweeté le réalisateur de Hot Fuzz, Edgar Wright.

ces scènes en tick tick… boom vient de frapper différent 🤩🥺🎼 #TickTickBoomMovie pic.twitter.com/Xve42aqI1t — coche, coche… Lucy ! (@remustoast) 17 novembre 2021

précédentsuivant

Amour en ligne

« Tick, Tick… ​​Boom! terminé et je voulais recommencer à regarder depuis le début. J’ai l’impression d’avoir attendu toute ma vie d’amoureuse de théâtre musical pour ça », a tweeté le journaliste Andy Lefkowitz.

J’ai regardé @ticktickboom et j’étais sans voix. C’était tellement vivant. Tellement polyvalent. Tellement émotif et créatif. Chapeau à toute l’équipe… vous pouviez sentir le respect et l’amour se déverser dans cette tendre histoire – je me suis senti inspiré au-delà. Bravo les amis. ️ – Sara Bareilles (@SaraBareilles) 16 novembre 2021

précédentsuivant

Louange élevée

Cochez, cochez… BOUM ! est actuellement certifié frais sur Rotten Tomatoes, et il fait beaucoup de bruit en ligne, avec des fans et des critiques louant la direction de Miranda et la performance de Garfield. « Tick, tick… BOOM! parle d’un amateur de théâtre par un amateur de théâtre pour un amateur de théâtre. Un film phénoménal qui vous plonge dans l’esprit de Jonathan Larson. Andrew Garfield livre un tour de force et devient Jonathan Larson. One des meilleurs films de l’année », a tweeté le journaliste Scott Menzel.

tick tick boom est littéralement la fin du jeu vengeurs des enfants de théâtre – leigh 🧣 (@sincereleigh_me) 19 novembre 2021

Bonne journée #TickTickBoom à tous ceux qui célèbrent. pic.twitter.com/0takYooson – Joanna Robinson (@jowrotethis) 19 novembre 2021

précédent