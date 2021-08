Le premier film Netflix de Jason Momoa monte en flèche directement au n ° 1 après ses débuts

Le nouveau film Netflix de Jason Moma a grimpé directement au numéro 1 sur la plate-forme dès sa toute première nuit. Sweet Girl, un thriller dramatique sur un père veuf en mission de vengeance, est le film numéro 1 sur Netflix au moment d’écrire ces lignes et le numéro 1 sur le service dans son ensemble. Cependant, l’augmentation des vues ne reflète pas nécessairement la qualité du film.

Sweet Girl met en vedette Momoa dans le rôle de Ray Cooper, un père récemment veuf en quête de vengeance contre les personnes qu’il tient pour responsables de la mort de sa femme – les sociétés pharmaceutiques. Sa fille est jouée par Isabela Merced et sa défunte épouse est jouée par Adria Arjona. Le film est écrit par Gregg Hurwitz et Philip Eisner et réalisé par Brian Andrew Mendoza, et il est sorti en tant que film original de Netflix le vendredi 20 août. Bien que l’audience ait apparemment été massive, les critiques ont été moins prometteuses.

Au moment d’écrire ces lignes, Sweet Girl a une note de 19% sur le “Tomatomètre” de Rotten Tomatoes, basé sur les analyses de 32 critiques de cinéma vérifiés. Il a également un score de 49% parmi les membres occasionnels du public, avec plus de 50 évaluations soumises par les utilisateurs. Bien qu’il soit considérablement plus élevé, ce dernier chiffre est encore loin de faire de Sweet Girl un classique instantané.

Les téléspectateurs se présentent sans aucun doute sur la base du puissant système de publicité interne de Netflix. La plate-forme affiche des bandes-annonces de ses productions originales directement sur la page d’accueil dans chaque version de son application, et un vendredi soir, un tout nouveau film avec une star de la liste A ne manquera pas d’attirer les regards. Cependant, étant donné que Netflix rapporte de manière sélective ses propres mesures, il n’y a aucun moyen de savoir combien de vues ce film a eu lors de sa “soirée d’ouverture”, ni combien de téléspectateurs sont restés jusqu’à la fin.

Teo Bugbee du New York Times a écrit que Sweet Girl ne fait pas grand-chose pour se distinguer des autres thrillers de vengeance, en particulier ceux sortis ces dernières années. Bugbee loue la décision du film de tourner sa colère contre les sociétés de soins de santé comme « cathartique » et « innovante », mais écrit que le film est « autrement indescriptible ». Chez The Guardian, Benjamin Lee a écrit que le film était intéressant à certains égards, mais “ne valait pas la peine qu’il faut pour y arriver et le désordre disgracieux qu’il laisse après”.

Pourtant, pour un tout nouveau film, cette représentation de la soirée d’ouverture n’est certainement rien à ignorer. Sweet Girl est maintenant en streaming sur Netflix, et ce sera peut-être le grand sujet de discussion dans les semaines à venir.