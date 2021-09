Le premier FNB multi-crypto au Canada permet aux investisseurs de détenir à la fois du bitcoin et de l’éther

Evolve Funds Group a lancé le premier fonds négocié en bourse (FNB) multi-crypto au Canada, qui permet aux investisseurs de détenir à la fois du Bitcoin et de l’Ether. Le FNB se négocie maintenant à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole ETC.

L’ETF Evolve Cryptocurrencies (ETC), un fonds de cryptographie pondéré en fonction de la capitalisation boursière, détient actuellement environ 68% de ses avoirs en BTC et 32% en ETH.

Raj Lala, président et chef de la direction d’Evolve, a déclaré dans une interview :

«Beaucoup d’investisseurs veulent investir dans les crypto-monnaies. Ils ne savent pas exactement lequel choisir, ou ils peuvent également vouloir s’exposer aux crypto-monnaies qui se développent. “Ils recherchent davantage une solution clé en main pour participer au marché de la crypto-monnaie.”

L’ETF offre une exposition au Bitcoin et à l’Ether en détenant son ETF Evolve Bitcoin (EBIT) et l’ETF Evolve Ether (ETHR).

Ce nouvel ETF sera rééquilibré mensuellement mais n’utilise pas de levier et ne paiera pas de distributions. Bien qu’aucuns frais de gestion ne soient imposés à l’ETF, les ETF sous-jacents détenus dans le fonds facturent des frais de gestion de 0,75 %.

Être un FNB permet au produit d’être moins coûteux, plus transparent et plus avantageux sur le plan fiscal que les fonds communs de placement.

Lors de son premier jour de transactions, l’ETF Evolve Cryptocurrencies n’a réussi à amasser que 2,1 millions de dollars d’actifs, selon le site Web de la société. Les deux autres fonds crypto, Bitcoin et Ether ETF, ont environ 181 millions de dollars d’actifs combinés sous gestion.

Dans son étude la plus récente qui a interrogé 208 conseillers menée du 26 août au 10 septembre, Evolve a constaté que 40% ont investi dans des ETF de crypto-monnaie, tandis que 31% ont déclaré que l’intérêt des clients était leur principal moteur. Sur les 60% qui n’investissaient pas dans les ETF de crypto-monnaie, 40% ont cité la classe d’actifs comme trop volatile.

Fait intéressant, 80% des personnes interrogées pensent que Bitcoin continuera d’être la plus grande crypto-monnaie à la fin de 2022, tandis que 85% s’attendent à ce qu’Ether connaisse la plus forte croissance du marché au cours de l’année à venir.

Bitcoin BTC

43 402,85 $

+0.99%

+3.23%

-0,74 %

Ethereum ETH

3 008,58 $

+1,73%

+3,39%

-2,47%

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.