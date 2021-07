Le premier fournisseur d’indices au monde lance trois nouveaux indices d’actifs numériques

S&P Dow Jones Indices, le premier fournisseur d’indices au monde, derrière le S&P 500 et le Dow Jones Industrial Average, a officiellement lancé sa nouvelle série d’indices de référence pour les actifs numériques, les S&P Digital Market Indices.

Ces nouveaux indices mesureront la performance des crypto-monnaies. Il couvre les deux principaux cryptos, avec des pièces supplémentaires à inclure plus tard cette année.

Au lancement, il comprend trois indices, dont l’indice S&P Bitcoin, l’indice S&P Ethereum et l’indice S&P Cryptocurrency MegaCap ; le dernier mesurera les performances du BTC et de l’Ether.

Les indices utiliseront les données de tarification du logiciel de cryptographie et du fournisseur de données Lukka.

Avec ces indices, S&P Dow Jones vise à faciliter l’accès des investisseurs à la classe d’actifs émergente tout en atténuant potentiellement certains risques communs sur ce « marché spéculatif » et en apportant de la transparence à ce qu’il appelle un marché « passionnant ».

« Les marchés financiers traditionnels et les actifs numériques ne sont plus des marchés qui s’excluent mutuellement », a déclaré Peter Roffman, responsable mondial de l’innovation et de la stratégie chez S&P Dow Jones Indices. “Alors que la crypto-monnaie devient de plus en plus courante, les investisseurs ont désormais accès à des références fiables et transparentes étayées par des données de tarification de qualité institutionnelles.”

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.