Le premier gagnant de l’émission

Master Chef Celebrity México : Le premier gagnant du programme | .

Après 18 programmes de deux heures, MasterChef Celebrity México a atteint sa grande finale, un dernier chapitre plein d’émotions, de souvenirs, d’invités spéciaux et bien sûr aussi de tous les participants qui étaient de la saison.

La compétition était très serrée et devait se terminer, montrant que le Célèbre ils peuvent aussi cuisiner Et qu’ils le fassent de manière excellente, chacun des finalistes en est arrivé à ce point à apprendre beaucoup et à mettre en pratique tout ce que les chefs leur enseignaient et leur propre expérience.

De plus, certains d’entre eux étudiaient hors caméra, pour être mieux préparés lorsqu’ils fréquentaient la cuisine la plus importante du Mexique.

Les finalistes, Francisco Roncero, Stephanie Salas, Germán Montero et Patricia Navidad, ils avaient la présence de certains de leurs proches les plus importants qui devaient les soutenir et visualiser ce qui se passait dans cette confrontation

De plus, tous les participants qui ont été éliminés lors de la compétence Ils ont été invités à assister à la finale, au cours de laquelle les chefs ont expliqué que ce serait une longue session, présentant trois plats, une entrée, un plat et enfin un dessert.



Germán Montero, le gagnant de Master Chef Celebrity Mexico, dans sa première édition.

Certains des finalistes ont montré la nervosité et le stress qu’il y avait à atteindre ce point de MasterChef Causes, mais ils se sont concentrés et ont tout donné pour réussir, malgré le fait qu’ils aient déjà une place très importante dans le Salon.

Nous vous recommandons de regarder le programme complet, cependant, nous pouvons vous dire que grâce à la persévérance de l’un des participants, Germán Montero, le gagnant a été celui qui a présenté les trois meilleurs plats de cette grande finale.

Dans Show News, nous continuerons à aborder les nouvelles et les nouvelles les plus intéressantes du monde du divertissement afin que vous ne les manquiez pas et nous partagerons avec vous pour que vous continuiez à en profiter.