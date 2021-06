Le premier Google Store propose aux clients un espace pour jouer aux jeux Stadia

Que souhaitez-vous savoir

Google présente son premier magasin de détail un jour avant sa grande ouverture. Le magasin comprendra un service d’assistance, une réparation Pixel sur site, des ateliers et bien plus encore. La boutique Google est située à New York et ouvre ses portes demain, le 17 juin.

Le magasin de Google à New York a sa grande ouverture demain, le 17 juin, et la société donne un aperçu de ce à quoi s’attendre de sa première expérience de vente au détail de brique et de mortier.

Avant d’entrer dans le magasin, les clients seront accueillis avec des boîtes de découverte le long des vitrines, qui présentent certains de ses produits. À l’intérieur, ces boîtes fourniront aux clients des informations utiles sur les produits à l’aide d’écrans LED transparents.

En entrant dans l’espace, il est évident que l’expérience de vente au détail de Google est une question d’interaction. Les produits seront affichés dans tout le magasin, un peu comme ce que l’on trouverait sur l’Apple Store, permettant aux utilisateurs de jouer avec des appareils comme le Google Pixel 5, les meilleurs Chromebooks ou même certains des produits de maison intelligente de Google sur le mur de la galerie Nest. Il y a même une structure en verre de 17 pieds appelée Imagination Space qui comporte des écrans tactiles interactifs pour présenter les produits.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Source : Google

Google pousse l’interaction encore plus loin avec ses salles Sandbox. Ce sont des espaces qui permettent aux clients d’essayer les produits Google dans des “scénarios réels”. Le Nest Sandbox simulera un espace de vie rempli de produits Nest pour montrer comment ils peuvent aider dans la maison. Le Stadia Sandbox est un espace de jeu qui permet aux clients d’essayer certains des meilleurs jeux Google Stadia, et le Pixel Sandbox permet aux clients de prendre des photos avec des appareils Pixel pour présenter les fonctionnalités de l’appareil photo.

Le Google Store comprendra également des espaces permettant aux clients d’apprendre et d’obtenir de l’aide. L’équipe d’assistance Google Store Here to Help peut aider les clients à résoudre les problèmes avec leurs appareils et même fournir une réparation Pixel sur site. Et l’espace Workshop de Google accueillera des démonstrations utiles, des événements et plus encore afin que les clients puissent tirer le meilleur parti de leurs produits.

Source : Google

Google affirme que le nouveau magasin de détail a été conçu dans un souci de durabilité. Le magasin dispose d’un éclairage écoénergétique, d’hickory d’origine responsable pour les murs, de moquettes durables et de meubles en bois créés par un artisan local.

“Chaque élément du Google Store (les matériaux, les processus de construction, les systèmes mécaniques, etc.) a été soigneusement étudié et sélectionné.” En conséquence, le Google Store a reçu la note la plus élevée possible du programme de certification Leadership in Energy and Environmental Design (LEED).

Le nouveau Google Store ouvre ses portes à New York le 17 juin.

Android pur

Google Pixel 5

Obtenez Android 12 en premier

Le Google Pixel 5 est l’un des smartphones phares au meilleur rapport qualité-prix. Il dispose de caméras exceptionnelles, de mises à jour rapides et est généralement le premier à bénéficier des dernières fonctionnalités arrivant sur Android. Si vous êtes un utilisateur précoce, ce téléphone sera le meilleur choix pour essayer Android 12 avant la plupart des gens.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.