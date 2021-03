L’échange est porté à de nouveaux sommets en avril, avec ce qui est présenté comme le premier «grand magasin échangeable» à New York.

Dans le cadre d’un partenariat annoncé aujourd’hui, Global Fashion Exchange fait équipe avec Walker Hotels – dans son nouveau site TriBeCa – pour son expérience «SwapAteria» du 22 au 30 avril de midi à 19 h tous les jours.

L’expérience est ouverte aux invités ainsi qu’au public pour encourager l’échange en tant que comportement de consommation durable – une pratique généralement reléguée à des méthodes plus informelles.

Dans chaque chambre ou «placard d’échange», il y aura des collections vintage et des articles d’occasion de marques telles que Gypsy Sport, Maison Murasaki, The Canvas, Now for Tomorrow, Carmen Gama et Carolina Bedoya: Make Aneew, entre autres.

GFX, en collaboration avec le Council of Fashion Designers of America, la Brooklyn Style Foundation, la New York Fair Trade Association et la Fashion Revolution sont à l’origine du projet, qui comprend la reprise du deuxième étage du Walker Hotel Tribeca (près de 20 chambres en tout).

«Notre partenariat avec Walker Hotels est notre premier partenariat hôtelier et poursuit notre mission consistant à offrir un échange aux masses, en offrant une opportunité unique de changer la façon dont nous interagissons avec la mode», a déclaré Patrick Duffy, fondateur de GFX.

L’activation est alimentée par un système de suivi en temps réel appelé SwapChain, une source de données compatible blockchain qui montre l’historique de chaque vêtement présenté dans les placards. Les clients sont encouragés à s’inscrire à l’avance avec un compte gratuit. Pour les marchandises échangées, les clients recevront un jeton tenant compte de l’état de l’article, du prix de vente au détail et de l’artisanat. Le jeton sert de devise pour le swap et peut être utilisé pour un autre élément de valeur égale et échangé pendant la durée de la session de SwapAteria. Les articles évalués à l’origine jusqu’à 149 $ rapportent un jeton, 150 $ à 499 $ rapportent deux jetons, tandis que 500 $ à 1000 $ rapportent trois jetons.

La marque n’est pas reine, car les produits SwapChain sont toujours classés par l’œil humain en temps réel, dans le but de niveler les produits artisanaux avec des marques fortement commercialisées dans le but de «démanteler la valeur».

Mais Duffy a offert un réconfort – «Vous n’allez pas entrer dans Bruce [Weldyn]placard et troquez un T-shirt pour un sac Balenciaga. Il y a des niveaux là-bas.

«En tant que détaillant, je m’efforce de générer des ventes à plein prix. La marge est la priorité, et pour protéger la marge, vous devez présenter le rêve et vendre le rêve », a déclaré Bruce Weldyn, directeur de magasin chevronné pour David Yurman et Gucci. Il met en place un magasin d’échange avec un thème tout noir puisque la couleur domine sa garde-robe. «Je voudrais quitter cet événement au Walker avec une compréhension complète et des recommandations aux détaillants sur la façon de combiner avec succès les ventes à plein prix avec la durabilité de la mode.»

Comment une chaîne d’hôtels de charme Art Déco se lance-t-elle dans un échange aussi important – en remettant les clés de plusieurs chambres qui peuvent être reconfigurées à la discrétion de chaque artiste? Le choix est une poussée pour la durabilité et «l’hospitalité axée sur l’expérience», selon les mots d’Atit Jariwala, PDG de Bridgeton Holdings (Walker Hotel Tribeca, Walker Hotel Greenwich Village, Marram Montauk).

SwapAteria est l’une des nombreuses nouvelles initiatives du Mois de la Terre visant à exciter à nouveau les clients de l’hôtel Walker après l’accalmie de la pandémie (au cours de laquelle l’emplacement de la chaîne à Greenwich Village a été fermé pendant des mois, de mars à l’été). La chaîne d’hôtels fait également des activations comme une visite de la ville dirigée par les locaux mettant en valeur les membres de la communauté et les travailleurs essentiels, une rencontre créative et un CBD personnalisé dans la chambre.

«Nous sommes vraiment très enthousiastes à ce sujet [SwapAteria partnership] pour le moment, et nous aimerions continuer, peut-être même changer les hôtels à différents endroits », a déclaré Jariwala, qui a contacté Duffy avec la suggestion après leur introduction, l’invitant à rester dans le Walker pendant la construction de SwapAteria. sortie, qui est toujours en cours.

Déjà, les designers et les cabinets de conseil s’interrogent sur ce qui vient après la simple vente de produits. En fin de compte, l’expérience vise à soutenir les objectifs de développement durable des Nations Unies dans le but d’éduquer les consommateurs sur la mode durable et le commerce équitable – tout le reste, comme l’a dit Duffy, est un fourrage supplémentaire pour l’expérimentation.

Après avoir réussi des swaps à la London Fashion Week et le premier «swap shop» à New York à The Canvas, Duffy a le sentiment de rencontrer le moment de l’échange.

«Depuis toujours, j’ai frappé à la porte de l’échange et de la durabilité.… Dès que nous avons ajouté le composant de données, la technologie – c’est là que les choses ont commencé à décoller», a déclaré Duffy qui pense que SwapAteria, bien que de nature expérimentale, devenir un «modèle pour les détaillants du futur».

Pour en savoir plus, consultez:

Esprits libres de la mode, passé et futur