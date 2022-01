le premier grand mobile de 2022

01/04/2022 à 22:42 CET

Oneplus a un nouveau produit phare pour tous ceux qui recherchent une mise à jour de leur smartphone haut de gamme, donc le premier de l’année à être introduit. La société n’a révélé absolument rien de plus qu’un rendu de conception, mais cela n’a pas empêché les fuites et les rumeurs d’un écran de 6,7 pouces avec des taux de rafraîchissement élevés et du dernier processeur Snapdragon 8 Gen 1.

Des doutes subsistent encore pour en savoir plus sur l’ensemble des caméras, qui combinera trois ou quatre capteurs et qui sera sûrement le haut de gamme.

Le grand défi pourrait être équilibrer le prix, les spécifications et les fonctionnalités pour qu’il offre suffisamment d’avantages par rapport aux téléphones haut de gamme d’Apple et de Samsung. Dans le même temps, il doit offrir sensiblement plus que sa série de téléphones Nord moins chers. Le grand défi du OnePlus 10 Pro sera celui, pour trouver sa niche, de trouver l’équilibre entre l’économique et l’avant-garde.

le OnePlus 10 Pro sera lancé pour la première fois en Chine le mardi 11 janvier. Avec ce calendrier en tête, attendez-vous à entendre tous les autres détails très bientôt.