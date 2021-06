Le premier grand tournoi de sélections pour Frenkie De Jong

10/06/2021 à 10h57 CEST

.

Le milieu de terrain de Barcelone, Frenkie de Jong, contestera son premier tournoi majeur avec l’équipe nationale néerlandaise au Championnat d’Europe de cet été après une saison avec le club barcelonais au cours de laquelle aux ordres de son compatriote Ronald Koeman a de nouveau eu la liberté de mouvement qui l’a fait exploser à l’Ajax durant la saison 2018-2019.

De Jong a fait ses débuts avec le Orange contre le Pérou le 9 juin 2018, juste avant une Coupe du monde en Russie que son équipe n’a pas disputée en terminant en troisième position le groupe de la phase de qualification après la France, qui finirait par être championne du monde, et la Suède. Ce match serait remporté par les Pays-Bas 2-1 avec une passe décisive du milieu de terrain.

Dès lors, Frenkie De Jong est devenu un élément incontournable de l’équipe de Ronald Koeman et est devenu un footballeur de classe mondiale dans le jeune Ajax d’Erik Ten Haag, que l’année académique 2018-2019 serait plantée en demi-finale de la Ligue des champions grâce à un football voyant. Seul un but de Lucas Moura dans le dernier souffle l’a privé de la finale.

Mais dans la rétine du monde du foot ils s’étaient déjà installés Les images de De Jong chevauchant le terrain pour gâcher l’équipe rivale et leur délicieux jeu d’association qui a amené Barcelone à le prendre à l’été 2019. Là, il a rencontré Ernesto Valverde en tant qu’entraîneur, qui l’a placé en position de pivot, ce qui ne lui a pas permis d’être aussi dynamique qu’il l’avait été à l’Ajax et il a continué à être dans l’équipe néerlandaise de l’intérieur gauche.

Première saison à Barcelone, un pas en arrière

De plus, l’équipe azulgrana n’a pas réussi son meilleur parcours au niveau collectif, changeant d’entraîneur en milieu de saison (un Quique Setién est arrivé qui n’a pas amélioré la situation), remporter zéro titre à la fin de l’année et subir des humiliations telles que 2-8 contre le Bayern Munich en quarts de finale de la Ligue des champions. Tout cela ajouté au fait que la pandémie de coronavirus l’a contraint à reporter à cet été 2021 l’Euro 2020, qui sera son premier grand rendez-vous avec l’équipe nationale, conduit à un petit pas en arrière dans la carrière de De Jong.

Le Barça signe Frenkie de Jong

Les détails : https://t.co/wpmSt0jw4o #EnjoyDeJong

🔵🔴 – FC Barcelone (@FCBarcelona_es) 23 janvier 2019

Heureusement pour le milieu de terrain néerlandais, l’arrivée de Ronald Koeman sur le banc du Barça lui a donné une nouvelle vie en tant qu’intérieur (bien qu’il ait joué en tant que défenseur central en raison d’urgences spécifiques), revenir à la liberté de mouvement et aux compétences de leadership dont il a fait preuve à l’Ajax et qui l’ont toujours caractérisé avec les Pays-Bas, également dans la nouvelle scène avec Frank de Boer. Ce cours 2020-2021, en plus, pourrait remporter son premier titre avec le Barça, la Copa del Rey, dans laquelle il a marqué trois buts et donné deux passes décisives dans les cinq matchs auxquels il a joué. Ses deux passes décisives et son but de battre l’Athletic Club 0-4 ont été déterminants dans la finale.

La résurgence de la liberté de circulation dans le schéma Koeman

De Jong en Liga a joué 37 des 38 matchs disputés par l’équipe du Barça (il a raté celui de l’avant-dernière journée contre le Celta en raison de l’accumulation de cartons) et y a marqué trois buts et donné quatre passes décisives. Au lieu de cela, il n’a pas marqué de but lors des sept matchs de Ligue des champions, mais il a fourni deux passes décisives. D’autre part, Dans sept des neuf matchs qu’il a disputés pour les Pays-Bas cette saison, il a joué les 90 minutes. Il n’a tout simplement pas terminé le match lors des matchs amicaux contre l’Espagne et l’Écosse.

Bien qu’il n’ait pas aidé ou marqué de buts, a été la pierre angulaire de la réussite de son équipe en Ligue des Nations (deuxième du groupe) et en phase de qualification pour la Coupe du monde (provisoirement deuxième du groupe). Ainsi, l’Euro 2020 est destiné à être la grande opportunité de De Jong avec un Pays-Bas qui revient sur un grand tournoi après la déception de la Coupe du monde en Russie. La Orange a la chance de faire de grandes choses avec une équipe qui comprend également Matthijs de Ligt, Georginio Wijnaldum et Memphis Depay.