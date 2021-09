Le premier gros investissement de Facebook dans le métaverse et ce que cela signifie pour l’avenir de l’entreprise

Facebook a franchi ses prochaines étapes dans le concept en expansion du métaverse, avec l’annonce d’un nouvel investissement de 50 millions de dollars dans des programmes de recherche qui exploreront comment développer le métaverse numérique de manière responsable et garantiront que tous les produits connexes “sont construits d’une manière inclusive et responsabilisation ».

Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a tout récemment misé sur le Metaverse, dans une interview dans laquelle il expliquait qu’il voyait Facebook devenir finalement “une entreprise du Metaverse”.

Ce nouvel investissement est un autre pas dans cette direction, tandis que la promotion récemment annoncée du chef AR/VR de Facebook, Andrew Bosworth, au poste de CTO de l’entreprise indique également son changement continu dans cette voie.

Selon Facebook :

« Alors que nous nous concentrons sur la construction de la prochaine plate-forme informatique, notre travail sur la réalité augmentée et virtuelle et le matériel grand public approfondira cette connexion humaine quelle que soit la distance physique et sans être lié à des appareils. »

Alors, qu’est-ce que le métaverse, exactement, et pourquoi est-ce important pour vous et moi ?

Tout comme l’IA avant elle, le « métaverse » est déjà un concept extrêmement mal utilisé et mal représenté, parfois délibérément, dans le but de combler les lacunes dans les connaissances, d’autres fois parce qu’il n’y a pas de définition ou de paramètres stricts, en tant que tels, ce qui signifie que beaucoup de choses pourrait théoriquement s’intégrer dans le métavers, ou dans un métavers, selon le cas.

Pour clarifier, la définition réelle de « métavers » est :

“Un espace de réalité virtuelle dans lequel les utilisateurs peuvent interagir avec un environnement généré par ordinateur et d’autres utilisateurs.”

La réalité virtuelle, dans ce contexte, ne se rapporte pas réellement à la réalité virtuelle de manière isolée – un métaverse est un environnement simulé, dans lequel les utilisateurs peuvent interagir, généralement via des avatars numériques, créant un nouvel environnement réactif à l’intérieur de notre réalité normale.

En ce sens, il existe déjà de nombreuses variantes d’un « métavers ». Roblox est, en soi, un métavers, tout comme Fortnite, ou bien n’importe quel jeu multijoueur en ligne, fournissant une plate-forme d’interaction utilisateur dans un espace simulé.

Mais ce sont des éléments plus petits – la vue plus grande, ou le métaverse (avec un « M » majuscule) est un concept beaucoup plus vaste, où au lieu de ces communautés virtuelles de niche plus petites, il y aurait une plate-forme de connexion numérique à grande échelle. , auquel tout le monde peut se connecter, à tout moment, et mener un large éventail d’activités dans cet espace.

Ainsi, vous pouvez toujours, par exemple, inclure Roblox dans le plus grand métaverse, mais vous vous connecteriez à cette partie via une plate-forme plus grande, tout en pouvant également interagir en dehors de ces applications distinctes dans un bac à sable numérique plus grand.

Donc, c’est comme Ready Player One, mais dans la vraie vie, offrant une évasion pour les gens, ainsi qu’un terrain de jeu de divertissement immersif, où n’importe qui peut être tout ce qu’il veut.

C’est là qu’interviennent les avatars numériques.

Vous avez sans aucun doute vu des éléments du mouvement NFT, où les gens achètent, par exemple, des avatars numériques Bored Ape à des prix fous.

Alors que les personnages animés en eux-mêmes peuvent ne pas, pour les étrangers, sembler valoir les millions que les gens paient, les visuels agissent comme une sorte de symbole de statut numérique, soulignant un lien avec la culture en ligne, alors qu’ils sont également considérés comme un investissement au milieu de la croissance du marché en plein essor du NFT.

La prochaine étape verra également ces personnages traduits en avatars numériques, offrant le même prestige et le même crédit numérique dans le concept évolutif de Metaverse.

Donc, ils forment essentiellement une œuvre d’art à usages multiples, en vue de l’expansion du concept, et avec des « skins » numériques déjà vendus par millions dans les jeux en ligne, il est facile d’imaginer que ces œuvres d’art uniques se révéleront également populaires en tant que nous passons à l’étape suivante.

Mais vient ensuite le concept le plus difficile – qui héberge cette prochaine plate-forme et construit le véritable terrain d’attente du métaverse ?

C’est là que Facebook cherche à intervenir. Comme indiqué, l’entreprise, avec ses vastes ressources et son expérience en matière de connexion sociale, cherche à devenir « une entreprise du métaverse », qui, dans ce contexte, pourrait également être considérée comme « le métaverse entreprise’. Le point de vue global est que le métaverse ressemblera beaucoup à Internet, où il n’y aura pas d’hôte ou de plate-forme central, en tant que tel, mais un cadre ouvert, sur lequel n’importe qui peut ensuite s’appuyer.

Comment cela se produit exactement, cependant, est moins clair, et bien qu’il y ait des idées autour de l’open source du code sur la Blockchain, ou de la formulation d’un support indépendant similaire, il semble toujours que cela va se résumer à quelques grands facilitateurs qui hébergeront les éléments de base de la base du métaverse, et gardera donc le contrôle sur au moins certains des aspects clés.

C’est là que Facebook cherche à entrer. Envisageant la prochaine étape de la connexion numérique, Facebook essaie de lier ses divers projets, y compris le développement AR et VR, au concept émergent de Metaverse. Facebook est sans doute déjà en tête de la VR, l’avenir de la connexion virtuelle, et s’il peut entrer maintenant et devenir le facilitateur d’éléments plus clés du métaverse – le grand, qui relie tout le reste – il peut se positionner comme le plate-forme clé pour l’avenir, et toutes les diverses interactions qui peuvent se produire dans l’espace numérique.

Ainsi, même si cela peut sembler un concept vague, l’impulsion est claire – et avec l’augmentation des ventes de casques de réalité virtuelle et la montée en puissance des éléments NFT et d’autres outils de connexions numériques, Facebook lit essentiellement le jeu et se dirige vers où va la rondelle, dans le but de maintenir la pertinence.

Ça marchera? Décidément, le potentiel ici est énorme – et des applications comme Snapchat s’efforcent également de s’aligner sur le prochain changement via l’ajout de vêtements numériques et d’autres produits qui n’existeront que dans l’espace virtuel.

Si vous voulez voir où se forment les prochaines grandes tendances, c’est chez les jeunes, et pendant la pandémie, le temps d’écran étant de plus en plus prolongé pour contrer l’ennui du verrouillage, les enfants s’habituent définitivement à socialiser avec des amis en numérique forme et de communiquer leur style personnel via leurs personnages à l’écran.

Dans dix ans, lorsque ces jeunes passeront à l’étape suivante, ces tendances habituelles pourraient bien être ancrées et alignées sur l’essor simultané de la technologie, vous pouvez voir pourquoi Zuck and Co. peut voir cela comme la direction à prendre. .

En tant que tel, ce n’est probablement que le premier et mineur investissement que nous verrons de The Social Network, en vue de posséder une partie du prochain processus conjonctif.