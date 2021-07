Le premier gros problème de Steam Deck : jouer à des jeux populaires

Des rumeurs fin mai disaient que Valve était sur le point de dévoiler une console de jeu portable similaire à la Nintendo Switch. Près de deux mois plus tard, Valve a livré le Steam Deck. Il est plus grand et plus costaud que le Nintendo Switch, mais la nouvelle plate-forme de jeu semble intriguer les fans. L’étrange processus de réservation a commencé vendredi sur divers marchés. De nombreux joueurs se sont plaints en ligne de ne pas pouvoir placer leur argent là où était leur intérêt. Vous n’achetez pas la console, réservez-en seulement une avec un petit acompte. Vous pouvez changer d’avis à tout moment après avoir payé les 5 $ initiaux.

Malgré l’enthousiasme du début, Steam Deck pourrait déjà avoir un énorme problème logiciel que Valve doit résoudre : exécuter les jeux populaires que les clients souhaitent.

La raison pour laquelle Nintendo s’en sort avec la sortie d’une nouvelle version de Switch qui n’a pas de mise à niveau matérielle significative, ce sont les jeux. Nintendo repose sur une énorme collection de titres originaux que les joueurs veulent. Ces jeux ne sont disponibles nulle part ailleurs. Les clients pourraient ne pas aimer le manque de mises à niveau matérielles sur le Switch OLED. Mais ils le toléreront tant qu’ils pourront obtenir Mario et Link.

La nouvelle console de Valve semble être une machine plus redoutable que la Switch. Il s’agit essentiellement d’un PC portable qui devrait exécuter tous les meilleurs jeux du magasin Steam. Mais ce n’est qu’une petite pièce du puzzle.

Les premiers problèmes du logiciel Steam Deck

Valve’s Steam compte déjà des millions de clients. Cela explique l’énorme intérêt pour le Steam Deck. Contrairement à Nintendo, vous pouvez jouer à tous ces jeux Steam sur un PC. Tant que le matériel le prend en charge, les jeux fonctionneront.

Le Steam Deck n’est même pas sorti, et il a déjà un énorme problème logiciel que Valve doit résoudre. Selon Kotaku, Steam Deck pourrait ne pas exécuter certains des jeux les plus populaires de Steam. La liste comprend Destiny 2, Apex Legends, Rainbow Six Siege et PUBG. C’est un énorme problème pour une console de jeu qui commence à 399 $ et va jusqu’à 649 $, selon les options de stockage.

Le nouveau Steam Deck de Valve a un meilleur matériel que le Switch OLED. En conséquence, le prix plus élevé est logique. Mais le logiciel peut être un problème.

Le Steam Deck exécute un système d’exploitation Valve personnalisé (SteamOS) basé sur Linux. En plus de cela, Valve exécute une fonctionnalité appelée Proton qui garantit que les jeux peuvent fonctionner sous Linux.

Cependant, l’exécution des jeux mentionnés ci-dessus est un problème sur le prototype actuel de Steam Deck. Apparemment, les jeux plantent ou échouent peu de temps après le démarrage. Kotaku dit que le problème du logiciel Steam Deck a peut-être déjà une explication. Ce sont les systèmes anti-triche fournis avec les jeux qui ne fonctionnent pas bien sur les prototypes. Cela conduit à ce que les joueurs soient « insta-bootés » à partir de serveurs multijoueurs. C’est le genre de problème que Valve devra résoudre avant que le Steam Deck n’arrive dans les magasins.

La solution Windows

Un correctif non officiel existe déjà. Vous pouvez exécuter la version complète de Windows 10 sur Steam Deck. Valve n’imposera SteamOS à personne, et c’est une excellente fonctionnalité à avoir. Mais vous devrez débourser de l’argent supplémentaire pour Windows si SteamOS ne vous permet pas d’exécuter vos jeux préférés.

