Le premier gros test de Xavi arrive rapidement

Le FC Barcelone est dans une position précaire.

Avec six points, ils sont deuxièmes du Groupe E de l’UEFA Champions League, mais Benfica est très proche d’eux avec quatre points. Non seulement cela, mais ils ont perdu leur précédente rencontre 3-0 contre l’équipe portugaise. Et ils vont maintenant les affronter dans un affrontement crucial qui pourrait voir Benfica dépasser les Catalans au classement.

Le règne de Xavi a commencé sur une note positive avec une victoire 1-0 sur l’Espanyol. La victoire du derby local a été un coup de pouce à coup sûr, même si le match a été très disputé.

C’est un moment encore plus important car Barcelone pourrait être sur la voie de l’élimination s’il perd ce match. Bien sûr, ce ne serait pas définitif, mais ce serait un coup dur.

Dans la presse catalane, ce match a été qualifié de « première finale » de Xavi. Bien sûr, ce n’est pas une finale, mais c’est un énorme test crucial. Il ne s’agit pas simplement d’avancer en Ligue des champions non plus. Bien sûr, c’est important, mais de façon réaliste, ce n’est pas une équipe qui défierait de façon réaliste de remporter le titre. Mais, progresser en Ligue des champions apporte de gros bonus aux équipes qui sont capables de le faire. Compte tenu de la situation financière de l’équipe, c’est très important.

De plus, ce serait un grand coup de pouce psychologique. Cela permettrait à l’équipe de continuer à s’améliorer et peut-être à se battre pour au moins le titre de la Copa del Rey. Un classement parmi les quatre premiers est également une nécessité pour rester en Ligue des champions, ce qui est probablement le minimum acceptable que Barcelone espérerait. Encore une fois, il est très important d’être dans la première compétition européenne pour des raisons financières, outre le prestige que cela apporte.

De plus, une jeune équipe comme celle-ci bénéficierait de l’expérience de jouer au moins un match à élimination directe en Europe, même si elle devait le perdre.

Xavi arrive donc avec une équipe qui s’est épuisée à cause des sorties sur le marché des transferts, qui n’a pas été bien renforcée pendant les années Josep Maria Bartomeu, et en plus de tout cela, est frappée par une crise de blessures, et dans l’un de ses premiers matchs, il doit gagner une « finale ».

L’entraîneur ne sera pas jugé trop sévèrement si Barcelone n’est pas à la hauteur en raison des circonstances atténuantes dont nous avons discuté. Mais en même temps, ce serait le moment idéal pour prouver qu’il est prêt à avoir un impact énorme, même à court terme. C’est du moins l’espoir.