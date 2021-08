Le premier guichet automatique Bitcoin a été installé au Honduras

in

L’adoption de la crypto-monnaie monte en flèche, ne laissant aucun pays de côté et s’étendant surtout à ceux qui souffrent financièrement. L’exemple le plus récent est le Honduras, qui vient d’installer son premier guichet automatique Bitcoin.

Le Honduras installe un guichet automatique Bitcoin comme moyen sûr d’échanger des pièces et de l’argent

Le Honduras a récemment connu une faible croissance en termes d’économie, bien qu’en raison des envois de fonds et de solides performances à l’exportation. Malgré cela, près de 60 % de sa population reste en dessous du seuil de pauvreté et 36,2 % vivent toujours dans l’extrême pauvreté, selon le résumé de la Banque mondiale.

La situation dans le pays est moins que favorable pour sa population, il n’est donc pas surprenant que son adoption des crypto-monnaies se développe. Comme mentionné, le pays a récemment reçu son premier guichet automatique Bitcoin ; installé par une entreprise locale appelée TGU Consulting Group, basée à Tegucigalpa.

Le PDG de TGU, Juan Mayen, a personnellement dirigé l’initiative d’installer le guichet automatique dans l’un des immeubles de bureaux de la capitale du pays. L’appareil permettra désormais aux utilisateurs locaux de crypto-monnaie d’acheter du Bitcoin et de l’Ethereum avec leur monnaie fiduciaire, le lempira. Cependant, les utilisateurs devront également scanner leurs identifiants et fournir des informations personnelles.

La pratique est nécessaire pour éviter les problèmes de réglementation et est similaire à la nécessité de vérifier l’identité lors de l’utilisation de tout échange cryptographique en ligne. Mayen a également ajouté que ce sera le premier moyen automatisé d’acheter du BTC au Honduras, malgré le fait que Bitcoin a déjà été accepté comme moyen de paiement par de nombreux développeurs de logiciels.

Les utilisateurs de crypto-monnaie ont souvent dû acheter du Bitcoin (BTC / USD) à d’autres en personne, ce qui est non seulement gênant mais aussi dangereux pour les acheteurs et les vendeurs. D’autant plus que les niveaux de criminalité au Honduras sont très élevés, selon la plateforme de données Numbeo.

Le prix du Bitcoin se redresse à mesure que l’adoption augmente

Comme mentionné, ce n’est que l’exemple le plus récent de la croissance de l’adoption de la cryptographie dans les pays du monde entier. Avant cela, l’une des mesures les plus controversées était la décision d’El Salvador d’adopter Bitcoin comme méthode de paiement légale dans tout le pays et de l’utiliser comme monnaie légale. La décision finale d’adopter le BTC dans le pays aura lieu le 7 septembre, soit dans moins de 10 jours.

Pour l’instant, le pays se prépare à cette dernière étape en installant des guichets automatiques BTC dans toutes ses villes. Bitcoin lui-même a récemment connu une flambée des prix qui l’a ramené à 50 000 $ par pièce, seulement pour que cette résistance le repousse une fois de plus et le ramène à 47 958 $ aujourd’hui.

