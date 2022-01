Le premier guichet automatique Bitcoin et BNB d’Uruguay est un succès instantané avec «1000 transactions dans les premières heures»

Source : Twitter / @inbiertouy

Le premier guichet automatique cryptographique de l’Uruguay a peut-être été long à venir, mais il s’est avéré être un succès instantané, des rapports affirmant que la machine a traité plus de 1 000 transactions cryptographiques dans les premières heures d’ouverture aux clients à la fin de la semaine dernière.

Selon l’agence de presse . (via Hola News), la machine a été officiellement inaugurée vendredi de la semaine dernière dans la ville sud-est de Punta del Este, dans le département de Maldonado.

Les installateurs de guichets automatiques sont ouvert , une société locale de crypto-monnaie et un opérateur de jetons, et une autre société appelée Urubit . La machine prend en charge le fiat, ainsi que le bitcoin (BTC) et le binance coin (BNB). Urubit a également collaboré avec la plateforme de trading Binance Binance Uruguay c’est au lancement de la machine.

Des dignitaires, dont Carlos Enciso, ambassadeur d’Uruguay en Argentine, ont assisté à la cérémonie d’ouverture. Les photos de l’événement montraient une foule rassemblée autour de la machine.

La ville est un pôle touristique important et il semble que les voyageurs nationaux et internationaux pourraient bien être sa cible principale.

Les entreprises à l’origine du guichet automatique ont déclaré qu’il avait été « entièrement développé en Uruguay » et ont ajouté qu’elles « cherchaient à étendre le réseau à Maldonado », en vue de s’étendre à la capitale Montevideo, ainsi qu’à Colonia, dans le sud-ouest du pays. . , un autre point d’accès touristique important.

Le PDG d’inBierto, Adolfo Varela, a déclaré :

« L’Uruguay a les conditions requises pour devenir un centre cryptographique international et peut être le point d’entrée de cette technologie pour entrer dans la région latino-américaine. »

L’adoption de la crypto-monnaie devient un sujet de plus en plus brûlant dans le pays, où l’année dernière un régulateur, le Direction Générale des Impôts , a laissé entendre que les crypto-monnaies pourraient avoir leur place sur le marché immobilier.

Le régulateur a suggéré que les crypto-monnaies pourraient être utilisées comme « biens personnels immatériels » dans les transactions où les acheteurs paient pour l’immobilier en crypto.

Cependant, il y a aussi des signes que le gouvernement ne permettra pas au secteur de la crypto-monnaie de devenir incontrôlable. le Banque centrale d’Uruguay travaille dur sur un « plan d’action » de réglementation de la cryptographie depuis l’année dernière.

Plus tôt ce mois-ci, la banque a laissé entendre que son plan approchait de la formulation complète, écrivant dans un document consultatif de politique qu’elle « juge nécessaire de fournir plus de certitude et de clarté sur le phénomène. [de las criptomonedas] et ses considérations réglementaires ».

