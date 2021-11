Le premier hôtel POD d’Indian Railways a ouvert ses portes à Mumbai Central ; Voir les photos de cette installation unique

Toutes les installations modernes peuvent être utilisées par les passagers à des tarifs relativement moins chers.

Premier hôtel POD à Mumbai Central : Vous voyagez avec les chemins de fer indiens lors d’un court voyage d’affaires ou emmenez un groupe d’étudiants en visite à Mumbai ? Désormais, les chambres de retraite POD à la gare centrale de Mumbai rendront votre séjour facile et confortable. Récemment, le ministre d’État de l’Union pour les chemins de fer indiens, les charbons et les mines, Raosaheb Dadarao Patil Danve, a inauguré cette installation unique à la gare centrale de Mumbai. Selon un communiqué publié par Central Railways, le POD Hotel se compose d’un inventaire total de 48 Pods. Il se compose de trois catégories différentes, à savoir 30 Pods classiques, sept Pods réservés aux femmes, 10 Pods privés ainsi qu’un Pod pour les personnes handicapées. invités. Voici quelques photos du nouvel hôtel POD ultramoderne à Mumbai Central :

Selon Central Railways, un invité peut être confortablement installé dans les pods classiques et les pods réservés aux femmes. La capsule privée disposera également d’un espace privé dans la chambre, tandis que la chambre pour voyageurs à mobilité réduite pourra accueillir confortablement deux personnes avec un espace supplémentaire pour la libre circulation du fauteuil roulant. Toutes les installations modernes peuvent être utilisées par les passagers à des tarifs relativement moins chers. Certaines des caractéristiques modernes et conviviales de cet hôtel POD ultramoderne incluent un service Wi-Fi gratuit, l’utilisation gratuite du centre d’affaires, une réception ouverte 24h / 24, un casier gratuit, une planche à repasser, du savon et du shampoing gratuits, une consigne à bagages, etc. .

Outre le nouvel hôtel POD, le ministre de l’Union a également inauguré et dédié à la nation plusieurs projets, notamment le Railway Public Grievance Office à Churchgate, la reconstruction de Frere Road Over Bridge, le système de surveillance intégré sur le réseau ferroviaire de banlieue de Mumbai, Foot Over Bridges, les escaliers mécaniques et les ascenseurs sur Section ferroviaire de banlieue, Home Platform à Ambernath ainsi que les gares de Kopar, restaurant d’autocars à Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus (CSMT), blocs sanitaires aux gares GTB Nagar, Borivali et Lokmanya Tilak Terminus.

