Le premier iPhone avec un port USB C est maintenant une réalité grâce à la modification de cet utilisateur | La technologie

Inutile d’attendre qu’Apple lance un iPhone avec un port USB C, un utilisateur en a fait une réalité en modifiant son iPhone X et en intégrant ce port de connexion.

Apple a récemment lancé ses nouveaux smartphones destinés à concurrencer le haut de gamme Android. La famille iPhone 13 compte quatre membres, tous avec des caractéristiques intéressantes et quelques absences.

La principale absence est que, pendant encore un an, Apple a évité de monter le port USB C sur ses appareils phares. Et, est-ce que, la croisade que mènent ceux de Cupertino contre ce port est un peu ridicule compte tenu du fait qu’ils ont des équipes qui l’intègrent.

Les nouveaux iPads de la société arrivent avec ce port, tandis que les appareils mobiles ne disposent toujours pas de ce port. Bien sûr, il n’est pas nécessaire d’imaginer à quoi ressemblerait un iPhone avec un port USB C, un utilisateur l’a réalisé.

Et, bien qu’il ne s’agisse pas d’un iPhone de nouvelle génération, il est assez intéressant de voir comment, avec quelques compétences et connaissances, vous pouvez intégrer un port USB C dans un iPhone X. Le nom de la personne qui l’a fait est Pillonel.

Ce qu’il dit, c’est qu’il a passé plusieurs mois avec le projet puisqu’il y a travaillé pendant son temps libre. Le processus qu’il décrit a eu plusieurs phases, dans la première ce qu’il a fait était de créer un prototype pour voir les tailles de première main.

Ce prototype lui a fait comprendre que le module était trop gros pour fonctionner correctement. Après plusieurs tentatives et une amélioration de l’intégration, il a réussi à créer un modèle beaucoup plus fonctionnel.

Une autre étape qu’il a dû franchir était créer un PCB flexible assez petit pour s’adapter à l’intérieur de l’iPhone et fonctionner avec le connecteur prioritaire d’Apple, C94. Après cela, il ne lui restait plus qu’à tout assembler.

En retirant le connecteur classique de l’iPhone et en installant le sien, il a vérifié que tout fonctionnait correctement. Le port USB C de l’iPhone X permet à la fois le chargement de l’appareil et le transfert de données.