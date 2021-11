Le premier iPhone original vaut beaucoup plus aujourd’hui que vous ne le pensez

11/04/2021 à 18:57 CET

Claudio Torres Rojas

Apple a un grand héritage derrière lui, avec des appareils à succès de tous types. Mais sur le marché sur lequel ils se sont le plus distingués, c’est celui des téléphones portables grâce à leurs iPhones révolutionnaires. Le premier mobile de cette série est arrivé sur le marché en 2007 et est devenu un appareil à la pointe de la technologie mobile, étant une référence pour de nombreuses marques concurrentes. Et Apple a réussi à étendre cela non seulement aux téléphones mobiles, mais à d’autres domaines tels que le monde informatique.

En raison de tout ce que la marque iPhone a signifié depuis sa création, comme cela arrive souvent, Les premiers appareils mobiles d’Apple ont été très appréciés. Comme ils ont collecté et partagé sur le portail Applesfera, ont déjà été trouvés sur des portails tels que eBay iPhone original qui atteignent un prix de près de 27 000 euros. Bien entendu, ce prix a été atteint par un mobile qui était neuf et se trouvait dans sa boite d’origine.

Si vous avez un iPhone dans un tiroir tout neuf mais que la boîte est déjà ouverte, le prix est de près de 3000 dollars, et on se souvient que le prix d’origine de l’iPhone de 1ère génération était d’environ 500 $. Sans aucun doute, quelque chose à garder à l’esprit si vous avez le premier iPhone et l’avez stocké quelque part étant totalement nouveau.