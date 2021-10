Le premier iPhone USB-C au monde est arrivé grâce à un hack fou

Pendant des années, les consommateurs se sont demandé quand Apple abandonnerait enfin le port Lightning propriétaire au profit de l’USB-C. Apple a déjà apporté des connecteurs USB-C à l’iPad mais refuse d’emboîter le pas à l’iPhone. En fait, Apple a mis tellement de temps qu’un propriétaire d’iPhone a décidé de faire le travail lui-même. Cette semaine, Ken Pillonel a partagé une vidéo sur YouTube du « premier iPhone USB-C au monde ».

Découvrez le premier iPhone USB-C au monde

Pillonel est un étudiant à l’Ecole Polytechnique Fédérale de Suisse qui prépare actuellement un master en robotique. En mai, il a publié un article de blog sur son projet de remplacer le connecteur Lightning d’un iPhone X par un connecteur USB Type-C.

L’idée principale derrière le projet est d’utiliser un USB-C vers Lightning, de convertir l’extrémité mâle de type C du câble en un port femelle, puis de faire tenir le tout à l’intérieur de l’iPhone.

Cinq mois plus tard, Pillonel n’a toujours pas publié d’autre article de blog. Mais samedi dernier, il a mis en ligne une vidéo sur YouTube révélant que son étrange projet était un succès. Il a non seulement pu remplacer le connecteur Lightning par un connecteur USB-C, mais il peut désormais recharger son iPhone X et même transférer des données à l’aide d’un câble USB-C. Vous pouvez voir l’iPhone X USB-C en action dans la vidéo ci-dessous :

Pillonel a expliqué à quel point ce processus serait impliqué dans son article de blog de mai. Il a dû complètement désosser le port Lightning C94 d’Apple, puis fabriquer une carte de circuit imprimé (PCB) personnalisée avec un port USB-C femelle qui s’adapterait réellement à l’intérieur d’un iPhone. Pillonel dit qu’il partagera encore plus de détails sur le voyage du concept au produit fonctionnel à l’avenir.

Comme le note AppleInsider, Apple ne regarde pas trop gentiment les modifications non autorisées lorsqu’il s’agit de réparer votre téléphone. Comme Apple l’indique dans ses Conditions générales de réparation, les réparations sont considérées comme hors garantie si les dommages ont été causés par une modification non autorisée ou si cette modification empêche Apple de résoudre un autre problème sur votre appareil. Quelque chose à garder à l’esprit au cas où Pillonel partagerait des instructions détaillées sur la façon d’installer un port USB-C sur votre iPhone.

Le timing de ce projet est également assez intrigant. À la fin du mois dernier, la Commission européenne de l’UE a proposé une loi qui ferait de l’USB-C la norme universelle pour les appareils électroniques. Cela pourrait potentiellement forcer Apple à adopter des ports USB-C sur tous ses appareils dans les années à venir.