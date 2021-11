Le premier IRCTC Shri Ramayana Yatra est occupé à 100 % ! Prochaine tournée sur le circuit du Ramayana pour commencer à cette date

La prochaine tournée sur le circuit du Ramayana aura lieu le 12 décembre 2021.

IRCTC Shri Ramayana Yatra : Indian Railways obtient une réponse écrasante pour sa tournée du circuit Ramayana ! La première tournée de « Shri Ramayana Yatra », qui a débuté le 7 novembre 2021, a été occupée à 100 %. Pour les passionnés intéressés, la prochaine tournée sur le circuit de Ramayana aura lieu le 12 décembre 2021. Selon la Indian Railway Catering and Tourism Corporation, la tournée de pèlerinage à thème « Shri Ramayana Yatra » par Dekho Apna Desh Deluxe train touristique climatisé sur le circuit du Ramayana couvre les lieux sacrés importants qui sont associés à la vie du Seigneur Rama. Le voyage organisé de 16 nuits/17 jours couvrira Delhi, Ayodhya, Varanasi, Sitamarhi, Janakpur, Prayag, Nasik, Hampi, Chitrakoot et Rameshwaram.

Certaines des principales attractions touristiques couvertes par la visite sont le temple Ram janmbhoomi, Hanuman garhi, Saryu Ghat, le temple Bharat-Hanuman, Bharat kund, Ram-Janki Mandir, Janaki Mandir à Sitamarhi, Punaura Dham, le temple Tulsi Manas, le temple Sankat Mochan, Temple Vishwanath, temple Sita Mata, ashram Bharadwaj, Ganga-Yamuna Sangam, temple Hanuman, Shringe Rishi Samadhi et temple Shanta Devi, Ram Chaura, Gupta Godawari, Ramghat, temple Bharat Milap, temple Sati Anusuiya, temple Trayambkeshwar, Panchvati, Sita gu Temple Kalaram, colline Anjanadri, île Rishimukh, grotte Sugreeva, temple Chintamani, temple Malyavantha Raghunath, temple Shiva et Dhanushkodi.

Selon les détails disponibles sur le site Web de l’IRCTC, en classe 1AC, l’occupation simple coûte 1 12 955 Rs par personne; frais d’occupation double Rs 1 02095 par personne; frais d’occupation triple Rs 1 02095 par personne; occupation pour enfant avec frais de lit Rs 93 335; occupation pour enfant sans frais de lit Rs 91,185. En classe 2AC du train touristique, l’occupation simple coûte Rs 93 810 par personne; frais d’occupation double Rs 82 950; charges d’occupation triple Rs 82 950; occupation pour enfant avec lit frais Rs 74 185; Occupation pour enfant sans frais de lit Rs 72.040.

