Le premier jeton Kusama Statemine à être échangeable sur les CEX

Zoug, 29 septembre – L’association RMRK annonce que le token $ RMRK, le token utilitaire et de gouvernance du protocole NFT le plus avancé créé à ce jour, est désormais disponible à l’achat sur Kucoin et Gate.

Il s’agit du tout premier token fongible Statemine à être commercialisé à l’échelle mondiale. Statemine est une parachaine de bien public sur le réseau Kusama, le réseau canari de Polkadot, conçu pour être le gardien de l’équilibre canonique de milliers de jetons fongibles et non fongibles différents. RMRK est le premier jeton de ce type à devenir mondialement négociable via les CEX.

Certains des nombreux utilitaires de $ RMRK incluent :

un jalonnement de devise métaverse pour exploiter des ressources dans un parrainage de métaverse Play to Earn pour devenir négatif en carbone lors de la création de NFTs gouvernance des paramètres de la plate-forme tels que les frais, les commissions, les enjeux et plus de curation et de vérification des autres artistes sur le marché phare Collatéral singulier dans DeFi et plus…

Le jeton a été distribué lors d’une foire aux acheteurs de NFT lors de la vente NFT d’avril et de mai et est à 89% entre les mains de la communauté.

L’équipe ne gardant que 5% pendant 2 ans et tous les autres détenteurs étant débloqués le jour 1, RMRK est l’une des distributions de jetons les plus égalitaires à ce jour.

En savoir plus sur la liste complète des utilitaires du jeton, la capitalisation boursière et d’autres détails sur la page dédiée aux jetons de RMRK.

Pour rappel, le protocole RMRK est un système de NFT Legos qui permet aux développeurs et aux concepteurs de construire des NFT multi-ressources composables, équitables et multi-chaînes par défaut du fait d’être lancés sur Kusama, le centre d’un univers multi-chaînes. Les NFT peuvent changer visuellement en fonction des autres NFT qu’ils possèdent, mais ces NFT sont également éternellement liquides et compatibles avec l’avenir en ce sens qu’ils peuvent être rendus équipables par des projets futurs non liés qui ne sont même pas encore planifiés.

Avec les jetons RMRK entre les mains de la communauté, le protocole est désormais vraiment aux NFT ce qu’Ethereum était à Bitcoin – un changement de paradigme qui prend le cas d’utilisation unique d’une seule chose et le remplace et l’augmente infiniment.

