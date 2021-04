Le premier jeton non fongible Megadeth au monde (Nft) est arrivé

Le premier au monde MEGADETH le jeton non fongible (NFT) est arrivé. Cette pièce est une pièce unique et exclusivement disponible aux enchères via la plateforme de Rarible jusqu’au lundi 12 avril.

Les NFT sont un type d’actif numérique dont la propriété est enregistrée sur une blockchain de grand livre numérique. Chaque NFT est unique et peut être considéré comme un objet de collection qui ne peut pas être dupliqué, ce qui les rend singuliers et potentiellement précieux. Les NFT peuvent représenter des fichiers numériques, tels que des œuvres d’art, de l’audio, des vidéos, des affiches, des pochettes d’album et d’autres formes de travail créatif.

Un rapport récent de NonFungible.com, un cabinet d’analyse du marché NFT a déclaré que: « Le marché des jetons non fongibles (NFT) a triplé en 2020, la valeur totale des transactions augmentant de 299% sur un an à plus de 250 millions de dollars, selon une nouvelle étude publiée par NonFungible.com. Développé avec le soutien des entreprises de prospective L’Atelier BNP Paribas, le rapport – la troisième étude annuelle du marché des NFT – constate que les NFT sont sur le point de devenir une classe d’actifs émergente de premier plan pour l’économie virtuelle dans les années à venir, à la fois en termes de valeur financière et de leurs utilisations pratiques, et un moteur majeur de l’activité économique dans les mondes virtuels. «

MEGADETH met actuellement la touche finale au suivi des années 2016 «Dystopie» album.

Les premières sessions du LP ont eu lieu en 2019 avec le coproducteur Chris Rakestraw, qui a déjà travaillé sur «Dystopie».

«Dystopie», dont la chanson titre a été récompensée dans la catégorie « Best Metal Performance » au 2017 Grammy Awards, guitariste brésilien marqué Kiko Loureiroles débuts de l’enregistrement avec MEGADETH.

MEGADETHLa composition actuelle de la gamme est complétée par le bassiste David Ellefson et batteur belge de 46 ans, né et maintenant basé à Los Angeles Dirk Verbeuren, qui avait joué avec LES SOLS pendant plus d’une décennie avant de rejoindre MEGADETH.



Le premier Megadeth NFT au monde est arrivé. Cette pièce est un 1 sur 1 et exclusivement disponible aux enchères via @rariblecom jusqu’au lundi 12 avril ici: https://t.co/L9fJr79Sl1#Megadeth #NFT #CryptoArt #VicRattlehead pic.twitter.com/oJuMVL571G – Megadeth (@Megadeth) 7 avril 2021

