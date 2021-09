Le premier jeu Netflix VR est maintenant disponible, et il est totalement gratuit sur Quest

in

Lorsque Netflix a annoncé qu’il créerait des jeux gratuits pour ses abonnés, personne n’était tout à fait sûr de l’objectif de l’entreprise. Netflix a sorti deux jeux Stranger Things en Pologne fin août, mais a surtout gardé le silence sur ses plans. Petits changements avec Eden Unearthed, un jeu repéré pour la première fois par UploadVR et trouvé sur l’Oculus App Lab pour les casques Oculus Quest et Oculus Quest 2.

Eden Unearthed est basé sur l’émission originale de Netflix, Eden, lancée sur Netflix fin mai 2021. L’émission Eden suit l’histoire de deux robots vivant mille ans après la disparition des humains de la Terre. Au cours d’une mission de routine dans les terres agricoles à l’extérieur de la ville Eden 3, ils trouvent une vraie fille humaine – qui dormait auparavant en stase – et se lancent dans une aventure pour l’élever en secret. Dans le jeu, les joueurs conduisent une moto et roulent à grande vitesse dans plusieurs environnements, avec une narration et une interaction dispersées tout au long de l’expérience.

App Lab est une sorte de “terrain d’essai” pour les jeux Quest qui n’ont pas reçu l’approbation finale de Facebook pour le bon magasin Oculus. Pour cette raison, il n’y a aucun moyen de savoir quels jeux ont réellement été publiés sur App Lab car il n’y a aucun moyen de rechercher les jeux, en général. Au lieu de cela, vous devrez soit rechercher le nom exact du titre dans l’application Oculus ou sur un casque Quest, soit vous aurez besoin d’un lien vers la liste (que vous pouvez trouver ci-dessous).

Il n’est pas clair que cela fasse partie de plusieurs émissions similaires ou de films à venir, mais il semble clair que Netflix a suivi cette voie avec les versions de jeux existantes jusqu’à présent. Particulièrement intéressant – mis à part le fait que ce jeu n’est pas limité aux abonnés – est le fait que la liste App Lab indique la date de disponibilité du 20 avril, ce qui signifie qu’il est probablement resté dans App Lab sans véritable fanfare de Netflix depuis la sortie . Si vous préférez simplement regarder vos émissions Netflix préférées en VR, l’application Netflix Oculus est un excellent moyen de le faire.