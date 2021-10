Visitez l’article original*

Genopets, un jeu à jetons non fongibles (NFT) basé sur Solana, où les joueurs sont récompensés pour les étapes qu’ils font dans la vraie vie, a levé 8,3 millions de dollars, a annoncé lundi la société.

Le cycle a été mené par Konvoy Ventures et Pantera Capital avec des investissements d’Alameda Research, Old Fashion Research, Solana Capital, Xoogler Ventures, Mechanism Capital et Animoca Brands.

Le jeu extrait les données des téléphones des utilisateurs et des appareils de fitness portables pour convertir les pas effectués dans le monde physique en récompenses dans le jeu. Le PDG de Genopets, Albert Chen, a déclaré dans un communiqué de presse qu’il souhaitait que le jeu fournisse « un revenu passif aux individus pour les inciter à rester physiquement actifs ».

Contrairement au titre populaire de GameFi « Axie Infinity », où les utilisateurs doivent acheter trois caractères NFT qui peuvent coûter des centaines voire des milliers de dollars avant de commencer le jeu, les NFT nécessaires pour commencer Genopets seront gratuits.

Après la menthe, les utilisateurs peuvent choisir d’acheter un « habitat » virtuel pour leurs personnages, ce qui accélère le processus de gain. Une fois l’habitat acheté, un marché d’articles NFT supplémentaires devient disponible.

En combinant un gameplay de style free-to-play et play-to-earn, Genopets cherche à combler le fossé entre les joueurs cryptés et non cryptés pour attirer un public grand public. La société prévoit également de futurs partenariats entre les jeux de style « move-to-earn » et les entreprises de technologie portable, a déclaré Chen à CoinDesk dans une interview.

« Play-to-earn a identifié une intersection entre le jeu et la blockchain qui a touché une corde sensible chez les utilisateurs : gagner de l’argent réel proportionnellement aux performances dans le jeu », a déclaré Paul Veradittakit, partenaire de Pantera Capital. « C’est une tendance que nous suivons de très près. Nous pensons que cela va fondamentalement transformer l’industrie du jeu établie et intégrer des millions d’utilisateurs dans l’écosystème crypto. »

