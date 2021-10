Le premier jeu PS5 8K/60 FPS de tous les temps

Capture d’écran : Shin’en Multimédia

Le Touryst, sorti pour la première fois sur Switch en 2019 et Xbox en 2020, a enfin fait son chemin sur PS4 et PS5. Mais le port PS5 de ce casse-tête tropical rempli d’aventures porte une distinction particulière : il s’agit du premier jeu de console 8K/60 FPS jamais officiellement publié. Mais ne vous précipitez pas pour acheter un téléviseur 8K pour l’instant.

Développé par Shin’en Multimedia, The Touryst a été lancé pour la première fois sur Nintendo Switch en novembre 2019. Par la suite, il s’est retrouvé sur Xbox One en 2020, puis un nouveau port amélioré est devenu un titre de lancement Xbox Series X/S. Ces nouveaux ports avaient fière allure grâce en grande partie aux visuels propres, colorés et de type voxel du jeu original.

C’est grâce à ce style artistique propre et simple (et à certaines différences matérielles dans la PS5) que les développeurs ont pu livrer le premier jeu de console à restituer à une véritable résolution native de 8K. C’est vrai, le Touryst sur PS5 peut fonctionner à une résolution interne de 7680×4320, et selon Eurogamer et Digital Foundry, les développeurs disent qu’ils ont atteint cette étape de performance remarquable sans super-échantillonnage temporel, damier, upscaling de type DLSS, ou tout autre truc de fantaisie. Ce jeu fonctionne réellement à 8K/60 FPS.

Digital Foundry a publié une vidéo expliquant comment The Touryst sur PS5 est capable de regarder et de fonctionner si bien à une résolution aussi élevée.

La première chose à garder à l’esprit est que pendant que le jeu fonctionne à une résolution complète de 8K, le jeu réel sur votre téléviseur n’est présenté qu’en 4K. Alors que se passe-t-il? Eh bien, tout cela se résume au fait que, du moins pour le moment, la PS5 de Sony ne prend pas réellement en charge la sortie 8K. Maintenant, la boîte PS5 dans laquelle votre console est livrée l’a peut-être annoncé, mais pour l’instant, Sony n’a pas corrigé la console pour prendre en charge cette résolution plus élevée.

Mais cela ne signifie pas que le rendu du jeu en 8K est une perte de temps. Au lieu de cela, les développeurs utilisent la résolution interne accrue comme une forme d’anticrénelage de super-échantillonnage, ce qui signifie que les graphiques à l’écran ont des bords plus nets et plus doux avec moins d’irrégularités et d’artefacts similaires. Alors que le jeu s’affiche en 4K pour le moment, les développeurs ont déclaré à Eurogamer que lorsque Sony déciderait enfin de mettre à jour la PS5 pour prendre en charge la sortie 8K, il ne faudrait qu’un très petit patch pour permettre aux gens de jouer à leur jeu en plein 8K, en supposant qu’ils avaient un téléviseur assez sophistiqué. Mais pour l’instant, la résolution de rendu ultra-élevée du jeu est utilisée pour le rendre plus joli sur les écrans à basse résolution.

Il convient de noter que la précédente version Xbox Series X de The Touryst fonctionne à une résolution interne de 6K. Les développeurs ont expliqué à Digital Foundry que leur moteur est désormais capable de s’étendre davantage grâce au GPU et à la mémoire plus rapides de la PS5. En plus de la résolution interne plus élevée, la version PS5 montre de nettes améliorations dans ses ombres et ses effets de profondeur de champ.

Avant de vous exciter trop et de vous précipiter pour acheter un téléviseur 8K (ce que je vous ai déjà dit de ne pas faire…) rappelez-vous que les jeux 8K vont être très, très rares sur cette génération de consoles. Le Touryst a commencé sa vie en tant que jeu Switch fonctionnant à 720p. Et bien que ses développeurs soient extrêmement rusés et talentueux, il est indéniable que le style visuel simple du jeu est la clé pour qu’il puisse si bien fonctionner à une résolution aussi extrême. GTA6, les futurs jeux Call of Duty et d’autres jeux dits AAA ne fonctionneront pas de sitôt à 8K/60 FPS. Zut, 4K/60 est souvent hors de portée.

Peut-être que lorsque la PS6 tournera autour du 8K, les jeux seront plus courants. Pour l’instant, profitez de The Touryst sur PS5 et découvrez sa magie technique.