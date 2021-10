le premier jeu-questionnaire au monde avec la technologie Blockchain

Quelque chose d’excitant et d’innovant sort de Suède et pourrait se répandre dans le monde entier. Non, cela n’a rien à voir avec IKEA ou la tournée de retrouvailles d’Abba. Il s’agit d’un jeu-questionnaire amusant et addictif qui récompense les participants pour avoir joué et gagné en crypto-monnaies !

Sons of Mim est un studio de jeux suédois créé avec la vision de développer des jeux de connaissances construits avec la technologie blockchain. Fin octobre, la société lancera un Mimir Quiz, le premier jeu-questionnaire au monde alimenté par la technologie blockchain.

Comme son nom l’indique, le jeu se concentre sur Trivia, le concept de jeu le plus universel et le plus éprouvé au monde de tous les temps. Pionnier sur le marché des crypto-monnaies, avec un jeu qui n’est pas seulement accessible dans le monde entier, Mimir Quiz s’est avéré attirer de nombreux joueurs de tous horizons. Mimir Quiz est en passe de devenir le premier jeu d’évasion de la cryptosphère à être adopté par le marché de masse.

Le jeu Mimir Quiz permettra aux joueurs de profiter de deux modes de jeu distincts, le tout dans la même application de test. Les modes de jeu sont “1vs1” et “Tournois”. Le mode de jeu 1vs1 proposera une version du populaire jeu Trivia basé sur des rondes qui existe depuis des années dans les jeux mobiles. Le jeu se compose de cinq tours avec trois questions à chaque tour. À tout moment de la journée, les joueurs peuvent se battre en duel 1v1 contre des adversaires aléatoires ou des amis et la famille.

L’attraction principale du Mimir Quiz est la diffusion en direct des tournois du concours. Les utilisateurs du monde entier pourront participer aux tournois de quiz quotidiens diffusés depuis Stockholm, en Suède. Les tournois en direct sont une expérience sociale super excitante qui teste vos connaissances sur une grande variété de sujets. Comme HQ Trivia, c’est un jeu à élimination directe avec 10-15 questions où le but ultime est d’aller jusqu’au bout pour être l’un des gagnants.

Au lieu de rester assis sur le canapé à regarder les gens à la télévision répondre à des questions et gagner de l’argent, Mimir Live Quiz vous permettra de faire partie de l’émission ! Des joueurs du monde entier s’affronteront pour d’énormes prix en jetons Mimir avec une valeur monétaire réelle directement sur leurs smartphones, tout cela grâce à la puissance de la technologie blockchain !

Mimir Quiz a introduit une nouvelle fonctionnalité unique où les joueurs peuvent découvrir un modèle Mimir à jouer pour gagner et être récompensés en jetons Mimir pour leur temps de jeu et leur activité, accomplir des tâches et des réalisations, ainsi que gagner des jeux-questionnaires. Avec cette solution innovante permettant aux joueurs de gagner librement des jetons Mimir avec une valeur monétaire réelle, Mimir Quiz vise à transformer la façon dont l’intelligence et le jeu habile sont récompensés.

Pour offrir aux joueurs la meilleure expérience de jeu, les modes de jeu Mimir Quiz sont disponibles pour jouer à la fois gratuitement et avec un pari sur chaque jeu. Si un joueur veut pimenter les choses et concourir pour des gains plus élevés, il peut utiliser ses jetons Mimir comme paiement des frais d’entrée à nos tournois en direct ou comme pari supplémentaire sur des duels 1v1 contre d’autres joueurs.

Il sera toujours 100% gratuit à télécharger et livré sans publicités ennuyeuses, ce qui en soi change vraiment la donne pour les passionnés de quiz habitués à payer pour des versions premium ou des publicités de longue durée sur chaque partie du jeu. De nombreuses autres fonctionnalités seront annoncées dans les semaines et les mois à venir au fur et à mesure que la mise en œuvre du projet se poursuit.

Le jeton Mimir est lancé en tant que jeton ERC-20 sur la blockchain Ethereum. Il est également conçu à l’aide de la solution Layer Two Polygon pour une évolutivité, des débits de gaz efficaces et une capacité inter-chaînes. Le jeton Mimir est un élément essentiel de l’écosystème de jeu de l’entreprise. En plus d’être un jeton utilitaire à utiliser dans le jeu-questionnaire de Mimir, Mimir est également un jeton de gouvernance décentralisé qui peut être utilisé pour voter sur ce que l’entreprise devrait faire ensuite en termes de nouveaux jeux, fonctionnalités logicielles ou stratégie commerciale.

Au total, seuls 100 000 000 de jetons Mimir seront émis, créant une pénurie qui manque à de nombreuses nouvelles crypto-monnaies. Et avec la tokenomy régissant l’allocation des jetons, l’équipe a créé un nouveau précédent sur le marché où

En plus du jeton, chaque utilisateur via le processus d’enregistrement créera son portefeuille MetaMask. Cela permettra aux utilisateurs d’interagir de manière transparente avec toutes les fonctionnalités du jeu Mimir Quiz, y compris jouer, parier, gagner et recevoir des jetons.

Avec le modèle innovant du jeu pour gagner servant de fil conducteur au projet, le Mimir Quiz vise à transformer la façon dont le jeu habile et basé sur les connaissances est récompensé.

Fin octobre, Mimir Quiz sera disponible à la fois sur Google Play et sur l’App Store, où les utilisateurs du monde entier sont invités à se joindre à l’amusement et à l’excitation.

