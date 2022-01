Le premier joueur chinois du Bayern Munich, Liu Shaoziyang, est déterminé à faire sa marque

Chaque fois qu’une grande puissance européenne recrute un joueur d’une puissance non majeure, certains fans et experts tournent immédiatement la discussion en « Ils essaient juste de vendre aux fans de ce pays ! » et rejette presque immédiatement le joueur comme une réflexion marketing après coup. En décembre, lorsque le Bayern Munich a annoncé la signature de Liu Shaoziyang, le premier joueur chinois du club, c’était la première chose qui est sortie de la bouche de beaucoup. Le joueur, cependant, est déterminé à montrer qu’il est plus que cela.

« Je veux m’affirmer dans l’équipe et jouer beaucoup de matchs », a déclaré Shaoziyang, qui a signé un contrat jusqu’en 2025, dans une interview avec FCBayern.de.

Avant la signature, Shaoziyang avait été jugé sur le campus du Bayern pendant des semaines, vivant à l’internat et s’entraînant avec l’équipe U-19 du Bayern et le Bayern II. « Je pense que ma technique s’est le plus améliorée », a déclaré Shaoziyang à propos de son entraînement avec l’entraîneur des gardiens de but U-19 Tom Starke. « À la fois en attrapant et avec le ballon au pied. La structure du jeu est également un élément central dans notre travail quotidien.

Tout le monde se souvient de Starke pour son travail consciencieux en tant que remplaçant de Manuel Neuer pendant des années, mais qu’en est-il de lui en tant qu’entraîneur ?

«Pour moi, Tom est le meilleur entraîneur des gardiens et une personne formidable avec qui s’identifier. Il m’aide partout : que ce soit sur ou à côté du terrain. Et parce que nous parlons tous les deux espagnol, il m’aide aussi régulièrement à communiquer. C’est généralement plus rapide qu’avec la langue allemande.

Apprendre l’allemand, comme peut en témoigner quiconque a essayé de l’apprendre, est un travail en cours pour Shaoziyang. « C’est une langue difficile, mais je suis en classe depuis plusieurs semaines et je peux comprendre beaucoup de choses. Parler est un peu plus difficile.

Que pense le Bayern des compétences de Shaoziyang sur le terrain ? Ils le notent si bien qu’ils ne sont pas disposés à laisser le jeune de 18 ans s’asseoir et attendre. Selon un rapport, ils l’envoient en prêt à Austria Klagenfurt en Bundesliga autrichienne pour obtenir des minutes professionnelles à son actif.

Shaoziyang ne deviendra peut-être jamais un joueur de la première équipe du Bayern ou même un joueur de Bundesliga; cependant, ce ne sera pas parce qu’il n’était pas disposé à travailler.