Le premier jour commémoratif enregistré a été organisé par des Afro-Américains libérés ⋆ .

La mention de Jour commémoratif évoque facilement des images de barbecues, de cérémonies militaires et de visites de tombes, et pourtant, les histoires sur la naissance de ces traditions sont encore méconnues.

Fondamentalement, on nous apprend que le Memorial Day consiste à se souvenir des anciens combattants qui ont fait le sacrifice ultime pour protéger nos libertés en tant qu’Américains, mais ce qui est trop souvent omis, c’est que la première célébration du Memorial Day remonte à 1865 lorsque les Noirs nouvellement émancipés dans Charleston, Caroline du Sud exhumé une fosse commune pour les soldats de l’Union qui ont fait ce sacrifice vers la fin de la guerre civile.

Le club house de l’hippodrome où les officiers de l’Union étaient confinés. (Photo de la Bibliothèque du Congrès.)

Les soldats de l’Union ont été retenus captifs par la Confédération dans l’hippodrome de Charleston à Washington et au Jockey Club, un country club qui avait été transformé en prison. Lorsque l’armée de l’Union s’est emparée de Charleston, les peuples émancipés ont honoré les sacrifices des soldats brutalisés et abandonnés qui sont morts en prison en leur donnant un nouvel enterrement, selon History.com.

Dans un grand geste de sollicitude, les émancipés ont exhumé la fosse commune d’environ 260 soldats de l’Union en avril 1865 et ont réinhumé chaque soldat dans sa propre tombe dans un nouveau cimetière qu’ils ont construit avec une haute clôture blanchie à la chaux ; l’effort a pris environ deux semaines selon le Collège de Charleston. Sur la clôture, des Noirs américains libres ont écrit les mots « Martyrs of the Race Course ».

Le 1er mai 1865, près d’un mois après la fin officielle de la guerre de Sécession avec la reddition de l’armée confédérée en Virginie, la communauté noire de Charleston, des missionnaires blancs et des écoliers ont organisé un défilé qui a attiré plus de 10 000 personnes sur la piste de course. Il était rempli de chansons, de marches, de fleurs, de prières et d’un pique-nique, selon certains des premiers articles du Charleston Courier et du New York Tribune.

Tombe de l’Union construite par des Noirs émancipés à Charleston (Photo: College of Charleston)

Selon le professeur et universitaire d’histoire et d’études afro-américaines de Yale, le Dr. David W. Blight, l’histoire de la première célébration du Memorial Day (également appelée Decoration Day) a été délibérément inconnue. «C’était une histoire qui avait vraiment été supprimée à la fois dans la mémoire locale et certainement dans la mémoire nationale. Mais personne qui en avait été témoin n’aurait jamais pu l’oublier », a déclaré Blight.

Blight a fouillé l’histoire sous-dite en 1996 en parcourant des documents d’archives de soldats de l’Union dans une bibliothèque de l’Université Harvard. Ces dernières années, la première célébration du Memorial Day de Charleston a été mieux reconnue, rapportée et mémorisée.

Bien que les historiens ne sachent pas si la célébration de 1865 à Charleston a inspiré le Decoration Day de 1868 dans l’Illinois, qui est toujours considéré par beaucoup comme la première grande célébration du Memorial Day, beaucoup disent que l’influence afro-américaine sur la fête est évidente.

« Les Afro-Américains du Sud ont clairement contribué à façonner la cérémonie au cours de ses premières années. Sans les Afro-Américains, les cérémonies auraient eu beaucoup moins de participants dans de nombreux domaines, ce qui rendrait la fête moins importante », a déclaré Adam Domby, professeur d’histoire au College of Charleston.

« Ce lien culturel est ce qui intéresse de nombreux historiens, dont David Blight et moi-même. Ainsi, bien que la cérémonie de Charleston n’ait peut-être pas été l’inspiration directe de Logan, la cérémonie de 1865 partageait clairement bon nombre des significations qui caractériseraient les futures cérémonies.

